Tegucigalpa. — En medio de un prolongado silencio informativo por la caída del sistema de resultados, el candidato Salvador Nasralla apareció este martes con una mínima ventaja sobre Nasry Asfura en la elección presidencial de Honduras, luego de que el conteo oficial permaneciera detenido por más de 24 horas debido a “problemas técnicos”.

Tras procesarse el 62% de las actas, Nasralla acumulaba el 39,94% de las preferencias, apenas por encima del 39,83% de Asfura —cerca de 2.000 votos de diferencia—, mientras que Rixi Moncada, del gobernante partido LIBRE, ocupaba el tercer lugar con 19,17%.

Fallas del sistema y opacidad temporal

El sitio habilitado por el Consejo Nacional Electoral cayó alrededor del mediodía del lunes y no volvió a mostrar datos oficiales hasta la tarde del martes.

La interrupción dejó a la población sin acceso a la evolución del conteo en una contienda extremadamente cerrada.

Tensión política y reacciones externas

Durante la caída del sistema, el expresidente estadounidense Donald Trump —quien respalda a Asfura— acusó públicamente a Honduras de intentar “alterar los resultados”, advirtiendo sobre “consecuencias graves”.

Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional

Ambos candidatos aprovecharon el vacío informativo para difundir sus propios números.

Contexto adicional

El episodio coincidió con la confirmación de que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, fue liberado tras recibir un indulto otorgado por Trump.