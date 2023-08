Nathalie Hazim: «No me volvería un payaso de la industria»

Nathalie Hazim es una artista centrada que sabe lo que quiere, y por eso expresa sus sentimientos de la manera más honesta posible, desde el género que ama, las baladas pop. Para ella hay cosas innegociables en su carrera, y una de ellas es su integridad como artista, pues sostiene que “no me volvería un payaso de la industria, simplemente porque pega”.

“Lo que me ha caracterizado ha sido la honestidad en mis canciones y el género de música que amo y me identifica. Si, disfruto el baile, la algarabía pero también la calma, y todo esto en mis términos no negociándome” expresó la cantautora dominicana, a la vez que explicó a ¡Qué Pasa! que “amo los negocios (risas) pero hay cosas que me generan ansiedad e insomnio y ahí entonces entra esa parte de “esto no lo acepto, no me hace bien, personalmente”, ese es mi parámetro”.

Hazim no para de hacer buena música, y durante meses ha estado llenando de romanticismo la playlist de sus seguidores con letras en la que le dio riendas sueltas a sus sentimientos, a través de su disco “Desde Cero”, el cual le ha permitido unirse a la temporada con la que no puede evitar emocionarse, las postulaciones para ser considerada a las nominaciones del Latin Grammy.

Te puede interesar leer: Nathalie Hazim presenta “Desde cero live streaming”

Confiada en el excelente producto musical que tiene en sus manos, Hazim ha dado el paso de enviar su álbum a la Academia Latina de la Grabación, pues “quién sabe, y nos toca en esta vuelta”.

“Envíe mi disco “Desde Cero”, esperando en Dios algún resultado, pero finalmente es bueno participar. Si uno no se expone no puede ser considerado y eso le exhorto a todos los artistas… aparte tengo muchos años siendo miembro votante (y hago la labor de escuchar lo nuevo para poder votar con conciencia, además me veo reflejada en ese deseo también de que escuchen a los menos conocidos) y trato de estar al tanto de los lineamientos y recomendaciones de la academia, ya que es un gremio que se nutre de música, exalta la música y mantiene a todos los artistas latinos unidos por la excelencia” manifestó.

Agregó que del Latin Grammy, le gusta que son premios otorgados por artistas, así sean cantantes, productores, compositores, arreglistas, etc, pues le permiten conocer siempre artistas y productos que le suman a su vida musical.

Solistas

Artistas como Nathalie, Techy Fatule, Covi Quintana, entre otras, se han adueñado de la escena musical como cantantes solistas, logrando acaparar la atención de un gran público que se ha convertido en fieles seguidores de su música. Al cuestionarle si sigue siendo difícil para las cantantes solistas el llegar a una mayor masa, afirmó que no es imposible.

“No ha cambiado pero la realidad es que cualquier cosa que no sea lo popular (género, ritmo, letras) del momento, va a ser difícil pero no imposible, si uno se lleva de eso, entonces todo sería igual. El reto es mantenerse y seguir dándole para adelante a pesar de uno mismo y de esos momentos de caída y desdén que nos pasa a todos, pero la vida es persistencia en todo lo que uno quiera, no es que tan rápido consigues algo como el mundo ahora nos vende la idea de éxito, es hacer las cosas con conciencia y al tiempo de uno sin mirar a los lados” expresó.