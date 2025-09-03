Además, indicaron que la relación con Aspiration culminó al cierre de la temporada 2022/23, cuando la compañía incumplió sus obligaciones.

Miami.- La NBA inició este miércoles una investigación sobre posibles irregularidades en el contrato de Kawhi Leonard con Los Angeles Clippers, después de que la franquicia angelina fuera acusada de pagar 28 millones de dólares al jugador a través de una empresa de su propietario para eludir el límite salarial.

“Estamos al tanto del informe de los medios de esta mañana sobre los LA Clippers y estamos iniciando una investigación”, dijo el portavoz de la NBA, Mike Bass, al medio ESPN.

Las pesquisas ocurren después de que medios reportaran que Leonard había firmado un contrato por 28 millones de dólares con la empresa Aspiration, parcialmente financiada por el dueño de los Clippers, Steve Ballmer, que ofreció al alero un acuerdo de patrocinio que nunca llegó a cumplir.

El acuerdo con Aspiration, una empresa ahora en quiebra que patrocinó ese año al equipo, se selló en 2022, nueve meses después de que Leonard firmase una renovación por cuatro años con la franquicia angelina .

Los 176 millones de dólares acordados entonces en el contrato eran el máximo permitido por la NBA, por lo que el acuerdo con Aspiration habría permitido a jugador y franquicia pasar por alto el límite salarial de la liga, que penaliza a aquellos equipos que lo rebasan.

Según desveló el periodista Pablo Torre en un pódcast, el acuerdo de patrocinio incluía una clausula que permitía a Leonard descartar cualquier acto al que no quisiera ir, y establecía que la vinculación quedaría anulada cuando el alero dejara los Clippers.

Los Clippers negaron hoy en un comunicado estos hechos asegurando que ni su actual propietario ni la franquicia “eludieron el límite salarial ni cometieron ninguna falta relacionada con Aspiration».

Además, indicaron que la relación con Aspiration culminó al cierre de la temporada 2022/23, cuando la compañía incumplió sus obligaciones.

“Ni los Clippers ni el Sr. Ballmer tuvieron conocimiento de ninguna actividad indebida por parte de Aspiration o su cofundador hasta después de que el gobierno iniciara su investigación.

El equipo y el Sr. Ballmer están listos para ayudar a las fuerzas del orden en todo lo posible”, sentenciaron.

Leonard llegó a los Clippers la temporada 2019/20, procedente de los Toronto Raptors, con los que había alzado la temporada anterior el campeonato de la NBA siendo el MVP de la final.