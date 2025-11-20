El pívot de los Indiana Pacers, Jay Huff (32), y el base de los Charlotte Hornets, Collin Sexton (8), se enredan mientras luchan por un rebote durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA en Indianápolis, el miércoles 19 de noviembre de 2025. (Foto AP/Michael Conroy)

Los partidos nacionales de la NBA transmitidos por NBC/Peacock, Amazon Prime Video o ESPN han atraído a más de 60 millones de espectadores durante el primer mes de la temporada regular, anunció la liga el jueves, señalando que se trata del total de audiencia inicial más alto en 15 años.

Esto no incluye la temporada 2011-12, que comenzó el día de Navidad, tradicionalmente uno de los días de mayor audiencia en el calendario de la NBA.

Aun así, es una señal muy positiva para la liga durante las primeras cuatro semanas de la temporada, y teniendo en cuenta que este es el primero de un acuerdo de 11 años y 76 mil millones de dólares con sus socios de transmisión.

El contenido de la NBA ha alcanzado más de 30 mil millones de visualizaciones en las plataformas de redes sociales operadas por la liga y terceros, un récord para esta época de la temporada.

Las ventas de productos en NBAStore.com han aumentado más del 20%, según informó la liga, impulsadas en parte por las que la liga denomina «estrellas de la próxima generación», como Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards, Victor Wembanyama, Tyrese Maxey, Cooper Flagg, Jalen Brunson y Luka Doncic.

La NBA League Pass ha experimentado un aumento del 10% en las suscripciones y un incremento del 8% en el tiempo dedicado a ver partidos en la plataforma, según informó la liga.

El pívot de los New Orleans Pelicans, Yves Missi (21), lucha bajo el aro con el alero de los Denver Nuggets, Spencer Jones (izquierda), y el pívot Nikola Jokic durante la segunda mitad de un partido de la NBA, el miércoles 19 de noviembre de 2025, en Nueva Orleans. (Foto AP/Gerald Herbert)

La asistencia a los estadios hasta el momento se mantiene al mismo ritmo que la temporada pasada, la segunda mejor en la historia de la liga, con una ocupación cercana al 97% en todo el país.

Diez equipos llegaron al jueves con entradas agotadas para todos sus partidos como locales esta temporada: Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Houston Rockets, Miami Heat, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, San Antonio Spurs y Utah Jazz.

Otros equipos, como Atlanta y Charlotte, registran un aumento de casi el 10% con respecto a las cifras de asistencia del año pasado.