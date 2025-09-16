Saratoga, Florida. El New College of Florida anunció este martes que erigirá una estatua en su campus en memoria del activista conservador Charlie Kirk, recientemente asesinado durante un acto en Utah, en un hecho de violencia que ha conmocionado a Estados Unidos.

“Hoy anunciamos que encargaremos una estatua de Charlie Kirk para honrar su legado y su increíble labor tras su trágico asesinato la semana pasada”, informó la universidad a través de la red social X. La institución agregó que la estatua será financiada con fondos privados por líderes comunitarios y se erigirá como un compromiso del New College para defender la libertad de expresión y el diálogo cívico en la vida estadounidense.

La universidad compartió una imagen de la futura estatua, en la que Kirk aparece sentado frente a una mesa con un micrófono, su característica seña de identidad durante los debates en los campus universitarios de Estados Unidos, donde promovía su visión conservadora.

Charlie Kirk, de 31 años, fue asesinado el miércoles de la semana pasada tras recibir un disparo en el cuello durante un acto en el auditorio de la Universidad de Utah Valley. El activista era un aliado cercano del presidente Donald Trump, con quien apareció públicamente en la Casa Blanca en 2019 y participó activamente en mitines de campaña en 2024.

New College of Florida anuncia estatua

Kirk fundó la organización Turning Point USA a los 18 años, la cual se consolidó como un foro clave dentro del movimiento MAGA (Make America Great Again) y actuaba como un semillero de votos jóvenes para el Partido Republicano. La asociación tenía también una sucursal en el New College of Florida, donde organizaba actividades para sus miembros.

En abril de 2023, Kirk generó controversia al afirmar que las muertes por arma de fuego eran “desafortunadamente” un precio que valía la pena pagar para preservar la Segunda Enmienda, que garantiza el derecho a portar armas, comentario realizado tras un tiroteo en una escuela de Nashville, Tennessee, donde murieron tres adultos y tres niños.