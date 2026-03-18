SANTO DOMINGO.- El economista Haivanjoe Ng Cortiñas afirmó este miércoles que las recientes declaraciones del gobernador del Banco Central, llamando a la prudencia ante el alza del petróleo y la inflación en Estados Unidos y Europa, contrastan con la posición del Ministerio de Hacienda, que sostiene que la República Dominicana está preparada, con solvencia y liquidez suficientes, para enfrentar el actual choque energético.

Ng Cortiñas advierte que ambas visiones deben ser analizadas con mayor profundidad, ya que, aunque la economía dominicana tiene capacidad de respuesta en el corto plazo en el sector externo, enfrenta restricciones fiscales importantes que no deben ser subestimadas.

Sostiene que el aumento del precio internacional del petróleo, impulsado por tensiones geopolíticas reales en el Golfo Pérsico, no responde a factores especulativos, sino a riesgos concretos sobre el suministro global. “Este contexto coloca a economías importadoras de energía, como la dominicana, en una situación de vulnerabilidad estructural”, añadió.

El economista afirmó que el impacto no es aislado, sino que se transmite a través de múltiples canales: mayor factura petrolera, presión cambiaria, aumento del déficit fiscal y, especialmente, presiones inflacionarias, explica. Estas últimas no solo responden al alza directa de los combustibles, sino también a efectos de segunda ronda, ajustes en los precios relativos y expectativas inflacionarias, que amplifican el choque inicial.

En ese sentido -expuso- el reciente aumento parcial en los precios de los combustibles y el incremento del subsidio semanal -que ya supera los RD$1,100 millones- evidencian que el Gobierno ha comenzado a trasladar parte del impacto al consumidor, al tiempo que intenta contenerlo fiscalmente.

“No obstante, el margen de maniobra es limitado. El Presupuesto General del Estado para 2026 estimó un precio del petróleo cercano a US$48.9 por barril, muy por debajo de los niveles actuales del mercado, lo que redujo el espacio fiscal para enfrentar un escenario que, dadas las condiciones internacionales, era previsible”, sostuvo.

Agregó que a esto se suma un déficit fiscal proyectado de 3.2% del PIB, una alta rigidez del gasto y una carga de intereses que absorbe una proporción significativa de los ingresos fiscales. “En este contexto, sostener subsidios elevados -ante el hecho de una estimación apartada de la realidad que se avecinaba respecto al precio del petróleo para el 2026-, durante varias semanas o meses implicaría mayores presiones sobre las finanzas públicas”, subrayó.

Ng Cortiñas indicó que, de mantenerse el subsidio en torno a RD$700 millones por semana, los recursos disponibles permitirían cubrir aproximadamente 15 semanas adicionales. Dijo que, en un escenario más exigente, cercano a RD$1,000 millones semanales, ese margen se reduciría a unas 11 semanas, lo que confirma que la política actual es sostenible únicamente en el corto plazo.

Manifestó que, desde el punto de vista macroeconómico, el impacto también sería relevante, señalando que el crecimiento proyectado de 4.5% podría moderarse hacia un rango a 4.0%, mientras que la inflación, inicialmente estimada en torno a 4%, podría acercarse o superar el límite superior del rango meta del Banco Central, ubicándose hasta más de un 5.0%.

Sin embargo, el economista enfatiza que el principal riesgo no es solo macroeconómico, sino social. “La inflación de alimentos ya alcanza el 7.15% interanual, afectando directamente el consumo básico de los hogares. Además, el 54.1% del empleo es informal, lo que limita la capacidad de ajuste de los ingresos frente al aumento del costo de vida”, precisa.

“A esto se suma que, según nuestras estimaciones, más de 5 millones de trabajadores no generan ingresos monetarios suficientes para cubrir la canasta básica de los quintiles más pobres, mientras que cerca de 8 millones no cubren la canasta promedio nacional”, argumentó.

Afirmó que, en paralelo, los indicadores monetarios reflejan una reducción reciente del dinero en manos del público, que pasó de aproximadamente RD$272 mil millones en febrero a RD$262 mil millones a marzo de 2026, lo que representa una caída cercana al 3.6% en un solo mes, evidenciando un debilitamiento de la liquidez disponible para consumo.

En otras palabras, el problema no es solo si el Estado puede absorber el choque, sino si la población puede resistirlo, señala el economista Haivanjoe Ng Cortiñas

Sostiene que el llamado a la prudencia del Banco Central resulta consistente con los riesgos identificados, pero advierte que el discurso de plena preparación desde el ámbito fiscal omite un elemento clave: la economía dominicana puede absorber transitoriamente el choque petrolero, pero no sin costos significativos para los hogares.

Destacó que el verdadero debate no es si hay reservas o liquidez en el sistema, sino cuánto espacio económico y social está dispuesto a sacrificar el país para enfrentar este choque y que está haciendo el gobierno para mitigar los impactos.

Finalmente, advierte que cada peso destinado a subsidios energéticos es un peso que deja de invertirse en desarrollo, lo que plantea una paradoja estructural: el país puede resistir el choque petrolero en el corto plazo, pero hacerlo implica perder espacio económico en el mediano plazo.

Para el economista, el contexto actual exige una evaluación más realista de la situación económica. “La prudencia no debe ser solo monetaria, sino también fiscal. El país necesita una estrategia clara para gestionar un entorno internacional adverso que ya está impactando la economía real y el bolsillo de los dominicanos”, concluyó.