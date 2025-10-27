Los expertos del NHC advirtieron que los daños más severos se registrarán desde la noche de este lunes en Jamaica. / NHC.

Santo Domingo.– El huracán Melissa continuará provocando fuertes aguaceros, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en la región suroeste de República Dominicana durante los próximos días, especialmente en las provincias de Barahona, Pedernales e Independencia, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

En Haití, las lluvias seguirán causando daños extensos en infraestructuras y aislamiento de comunidades entre el martes y miércoles, a medida que el fenómeno se desplace lentamente por la zona.

Los expertos del NHC advirtieron que los daños más severos se registrarán desde la noche de este lunes en Jamaica, donde los vientos catastróficos del huracán podrían provocar fallas estructurales totales, sobre todo en áreas montañosas. Además, los deslizamientos de tierra representan una seria amenaza entre la noche del lunes y la mañana del martes.

El informe señala que el paso de Melissa dejará extensos daños en infraestructuras, prolongados cortes eléctricos y de comunicación, y marejadas ciclónicas con olas destructivas a lo largo de la costa sur jamaicana hasta el martes.

En Cuba, se esperan fuertes lluvias con inundaciones repentinas y deslizamientos potencialmente catastróficos desde este lunes, así como marejadas ciclónicas y vientos huracanados que amenazan vidas humanas desde la noche del martes.

Mientras tanto, en el sureste de las Bahamas y las islas Turcas y Caicos, podrían registrarse condiciones de huracán entre el miércoles y jueves, con marejadas ciclónicas peligrosas y fuertes lluvias. El NHC instó a los residentes a seguir las orientaciones de las autoridades locales y completar sus preparativos de emergencia antes del martes por la noche.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó de que el huracán de categoría 5, que actualmente avanza a unos 6 kilómetros por hora. / NHC

Este lunes por la tarde, Melissa mantenía vientos máximos sostenidos de 175 mph (280 km/h), con ráfagas más fuertes, siendo un huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

El ojo del huracán se desplazaba lentamente hacia el oeste-noroeste a unos 6 km/h, con un giro progresivo al noroeste y norte previsto para hoy, y luego hacia el noreste a mayor velocidad el martes.

De acuerdo con la trayectoria pronosticada, el núcleo de Melissa se moverá sobre Jamaica esta noche y la madrugada del martes, luego atravesará el sureste de Cuba el martes por la noche y se aproximará al sureste de las Bahamas el miércoles.