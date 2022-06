Ni tanto que queme al santo

He seguido con interés los dimes y diretes sobre el llamado Comisionado de Cultura de New York, y he buscado en mis archivos los varios artículos que he escrito alrededor de ese adefesio desde hace tiempo, entre ellos todo un proyecto que entregué a Vitico y que este fue a «evaluar» con toda su familia a NY, sin ningún resultado.

Y me explico:

1.-Manhattan no es Nueva York. Hay cinco barrios con necesidades culturales de todo tipo y con instituciones que pueden suplen las necesidades culturales de la gran manzana.

Tener un local en Manhattan es un facilismo.

2.-El mal llamado Comisionado de Cultura, que no puede ser un individuo sino una comisión de cultura, solo ha servido en el pasado para resolver las necesidades egocéntricas de individuos que ni siquiera son artistas. Fíjense que he dicho artistas, porque el arte no se reduce a los y las escritores ni a su pequeñito gettho en particular, o club, sino a todos aquellos y aquellas que hacen arte desde múltiples vertientes.

Recuerdo con horror a un pseudo escritor que operaba con toda la ignorancia y prepotencia de un pequeñito emperador, aun en el plano sexual, cuando venía al país a dedocráticamente elegir quien participaría en la Feria del Libro de New York.

3.-Lo que hay que crear es un Fondo para apoyar las actividades culturales de la ciudad, previo inventario y evaluación de propuestas que circulen entre todas las instituciones culturales de los barrios que abarcan la dominicanidad.

Y ese fondo no necesita un aparato, y si puede funcionar desde el Consulado sino se convierte en un mecanismo de arreglos económicos entre el cónsul y quien dirija el Fondo para la Cultura en New York, que así debería llamarse.

Esto es, evitar lo que aconteció cuando el Consulado se convirtió en la sede de la Junta Central Electoral y según chismes, supuestamente le hacían creer a la Junta que se pagaba un alquiler que luego se repartían entre el cónsul y la persona encargada.

4.-Ignoro entre quienes es la actual batalla por el esqueleto de «Comisionado», lo que sí puedo decir es que en esta época de internet y Wikipedia es difícil engañar a nadie con supuestos méritos lirterarios o profesionales. O usted tiene una tradición de servicio y una formación profesional adecuada; o usted tiene una serie de publicaciones que le avalen; o usted tiene varias exposiciones pictóricas y formación en su haber; o usted es un una folklorista reconocido/a; o usted es un especialista en un tema, caso Julia de Burgos, o se engancha para ganar notoriedad, o usted es solo o sola lo que en inglés se llama un «bullshit artist».

5.-Entonces, hay que acabar con los dimes y diretes, y buscarse un equipo de profesionales que ordene la casa, comenzando por el Consulado.