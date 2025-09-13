Barcelona, España. – La cantante argentina Nicki Nicole desmintió los rumores sobre una supuesta ruptura con su pareja, el futbolista español Lamine Yamal, asegurando que se encuentra «muy feliz» y profundamente enamorada.

Durante su participación en un evento de moda celebrado en Barcelona, la intérprete de “Colocao” respondió a preguntas de la prensa con una sonrisa y claridad: “Estoy muy feliz, muy enamorada”, dejando así sin fundamento las especulaciones que habían circulado en redes sociales durante las últimas semanas.

Nicki Nicole desmiente rumores

Los rumores sobre una posible separación entre la artista y el joven jugador del FC Barcelona habían tomado fuerza en medios de entretenimiento y plataformas digitales, alimentados por la falta de apariciones públicas recientes de la pareja. Sin embargo, las declaraciones de Nicki Nicole confirman que la relación se mantiene estable.

Con estas palabras, la artista pone fin a las dudas y reafirma su vínculo con Yamal, una relación que ha sido seguida de cerca tanto por la prensa del espectáculo como por el mundo deportivo.