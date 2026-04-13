Nicky Jam anuncia su próximo concierto en el país

Santo Domingo.- El artista Nicky Jam se presentará el próximo 29 de agosto en el Óvalo de la Feria Ganadera, como parte de su gira “Bohemio Tour 2026: La historia de un legado”, un evento producido por ED Live.

Este espectáculo, que también recorrerá importantes escenarios de América Latina y Estados Unidos, toma como base su más reciente producción discográfica, “Bohemio”.

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A lo largo de su carrera, Nicky Jam ha logrado mantenerse vigente gracias a su capacidad de reinventarse, fusionando distintos sonidos y colaborando con artistas de diversas generaciones, sin perder su esencia. Su propuesta artística también se distingue por integrar experiencias personales que han marcado su vida.

El cantante regresará a la tierra de origen de su madre, Ysabel Caminero, con quien protagonizó un emotivo reencuentro en abril de 2015 durante un concierto en Las Terrenas, tras casi dos décadas sin verse. En el pasado, el propio artista reveló que su madre fue deportada desde Estados Unidos tras verse involucrada en un incidente violento.

El vínculo de Nicky Jam con el público dominicano ha sido constante. En diciembre de 2015 participó en “Santo Domingo en Vivo” junto a Alejandro Sanz, Marc Anthony, Carlos Vives y Pitbull en el Estadio Olímpico. Posteriormente, en agosto de 2016, se presentó en el Palacio de los Deportes con su gira “The Fenix Tour”.

También formó parte del Festival Presidente en 2017 y ofreció un concierto en el Anfiteatro de Altos de Chavón en diciembre de 2018.

Aunque nació en Boston y tiene raíces puertorriqueñas por parte de su padre, fue en Colombia donde, en 2007, el artista logró transformar su vida, dejando atrás problemas de adicción y retomando su carrera musical con un nuevo enfoque.