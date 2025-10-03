Nicky Jam recibe doctorado honoris causa en Colombia

El cantante estadounidense Nicky Jam posando al recibir el doctorado honoris causa en Industrias creativas y emprendimiento cultural este jueves, en la Universidad de la Costa, en Barranquilla (Colombia). EFE/ @nickyjam

Bogotá.- La Universidad de la Costa, con sede en la ciudad colombiana de Barranquilla, otorgó este jueves un doctorado honoris causa en Industrias creativas y emprendimiento cultural al cantante estadounidense Nicky Jam.

«¡Bienvenido a la familia de la Universidad de la Costa, Nicky Jam! Con orgullo otorgamos el Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural a Nicky Jam, cantante y compositor que ha dejado huella en la música a nivel mundial”, señaló la institución en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La Universidad celebró la “historia de perseverancia y resiliencia” del artista, de origen puertorriqueño y dominicano, y dijo que es un “ejemplo de cómo los sueños se alcanzan con disciplina y pasión».

Te puede interesar leer: Nicky Jam anuncia que se retirará “pronto” con una gira mundial y un nuevo álbum

«¡Felicitaciones, Nicky! Tu alma mater se enorgullece de este nuevo logro”, agregó la Universidad de la Costa, que publicó un video del artista recibiendo el diploma.

El cantante, al dar un discurso de aceptación del título, recordó que viene “de un barrio donde muchos no terminan la escuela, donde muchos no están vivos, es un barrio muy difícil para criarse».

“Estar aquí para mí es un honor. He ganado Grammys, diferentes premios y nada es tan gratificante como este reconocimiento que me están dando aquí esta tarde. La realidad de la situación es que mucha gente piensa que el dinero hace pobre a la gente del barrio, pero no tener educación es lo que hace pobre a la gente del barrio”, añadió.