Noel Ventura, 10 años entregado por entero a un humor diferente

Su calidad actoral y su innata cualidad para hacer humor, sumado a la constante evolución de su trabajo, han hecho de Noel Ventura un respetado humorista de la nueva generación que, cuya entrega en cada rutina, le ha regalado un lugar por 10 años en el mundo del entretenimiento.

Para Noel es una bendición tener la oportunidad cada día de dibujar una sonrisa en los rostros de sus seguidores, “haciéndoles el día” con cada una de sus parodias, personajes y ocurrencias.

“Ha sido maravilloso el respaldo que me ha dado el público desde mis inicios en el humor. Los seguidores han disfrutado de la evolución de mi trabajo, que al principio era solo un ‘cuenta chiste’, luego pasé a dramatizar los chistes, y ahora, hasta la fecha me ha tocado desarrollar el humor con personajes, lo que representa una forma de humor que requiere de más esfuerzo escénico y corporal”, dijo Ventura, quien se siente satisfecho de que el público valore el sacrificio y la evolución de su trabajo.

Noel Ventura

Lograr funciones a casa llena, ver que comediantes de la vieja escuela aplauden la labor que realiza, que el público se vuelva defensor de lo que hace y escucharlos decir “Tu humor es diferente” y que a la vez busquen establecer una similitud con el humor de Freddy Beras, Cuquín Victoria y Luisito Martí, es el mayor premio que el joven de 29 años afirma haber recibido en esta década.

A Noel, quien es Licenciado en Teatro, y docente; el humor le abrió muchas puertas, pues empezó a tomar este en serio, tras ganar un concurso de chiste en el 2012, organizado por el colectivo de comedia “La Guagua”, y el resto es historia.

Hemos sido testigo de la creación de personajes como: John to Be, Claqueta Jones, Tuto Real, y uno de sus más populares, La Pasante; pero el humorista es de aquellas personas que le gusta renovarse, y no quedarse en su zona de confort, recientemente ha agregado nuevas parodias, las cuales han tenido buena acogida entre el público, como: Fokito, Adalberto y Nosé Lalú, los cuales él describe como parodias caricaturescas que buscan aproximarse a los personajes reales, pues exagera su realidad buscando la comicidad.

A pesar de la popularidad de sus creaciones, Noel se ha enfocado desde la invención de La Pasante a que sean los personajes los que asuman la carga de fama, pues asegura que en el fondo esta le da miedo.

Parodia FM

Para celebrar sus 10 años de carrera, Noel realizará la tercera función de “Parodia FM”.

En el evento que se ha presentados dos veces a casa llena, las personas podrán disfrutar de un show interactivo, donde ellos serán los responsables del desenvolvimiento de los personajes.

Esta nueva edición se realizará el próximo sábado 14 de enero a las 9:30 de la noche, en el Comedy Club, ubicado en el segundo nivel de Acrópolis Center. Las boletas están a a la venta en tix.do.