Starlyn: «Me preocupa ser relevo de cualquier cosa»

Starlyn Ramírez es de la nueva camada de jóvenes comediantes que ha sabido destacarse gracias a su ingenio a la hora de hacer humor.

Lee también: Starlyn, Pío y Elías se lucen en “El amor es un invento”

¿Hasta dónde consideras que la industria del humor tiene influencia sobre lo que sucede a nuestro alrededor?

Hasta donde la gente quiera. El humor es de esas cosas tan humanas que cabe en cualquier contexto y momento, sin temor a equivocarme, es por eso que la industria del humor tiene espacios en todas la áreas, desde política, cine, música, entretenimiento hasta funerales, nada une más una familia después de un velorio que recordar historias graciosos del difunto. El humor está en todo y en todos.

Perteneces a un grupo de humoristas que se han dado a conocer por su gran talento para hacer stand up comedy ¿Les costó convertirse en el relevo del humor?

Me preocupa ser relevo de cualquier cosa, cuando hay expectativas sobre ti las cosas se tornan mucho más exigentes. Creo que ese ha sido parte de nuestro éxito, que no hacemos Stand-Up buscando ser el relevo de nadie, aprendí a subirme a una tarima como terapia, como gimnasio de ideas y para recargarme con las risas del público.

¿Cuál consideras es el mayor error que cometen los humoristas?

Me gustaría poder responder esta pregunta en varios años, ya que aún me falta mucho por aprender y descubrir, pero creo un gran error es dejar de disfrutarlo. Si dejaste de disfrutarlo, ahí no es amigo.

¿Qué te preocupa a futuro de esta carrera?

Antes me preocupaba la sostenibilidad de mi carrera, cuánto me podía durar la película de comediante, y si estaría listo para un final donde la gente ya no vaya a mis shows, pero luego entendí que es algo de lo que no tengo control. He decidido enfocar mis esfuerzos en prepararme en otras áreas que también tienen humor.