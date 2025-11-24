Noelia vuelve a Los Praditos: Su historia de apoyo y negocios en Santo Domingo

Noelia, cantante mexico-puertorriqueña, publicó el domingo un video en redes sociales en el que se pasea durante la noche por las calles del barrio Los Praditos, en Santo Domingo.

“Los Praditos, un lugar muy especial para mí”, expresó en el audiovisual en el que saluda y comparte con residentes del área.

La intérprete de “Tú” dijo que en el mencionado sector fue donde estableció su primer negocio en República Dominicana.

Además, en esa localidad la artista posee dos propiedades de viviendas para rentar a bajo costo, las cuales se encuentran bajo proceso de remodelación, con el fin de apoyar personas de escasos recursos.

Noelia Lorenzo Monge, nombre de pila de la cantante, indicó que en los próximos días respaldará a los jugadores de baloncesto de la zona.

“Aquí en Los Praditos abrí mi primer negocio en RD, y estoy remodelando dos propiedades de viviendas múltiples con rentas bajas para ayudar a la gente de este barrio, donde además voy seguirme asociando con negocios para apoyar en remodelaciones de los mismos, y en donde juegan basquetbol, voy a llevarles más balones esta semana”, compartió en su cuenta de Instagram.

