La nueva cédula que procura emitir la Junta Central Electoral (JCE), cumple con los estándares de calidad y seguridad mundial, que en un futuro cercano se podría convertir en un documento único para los dominicanos, según explican los técnicos del organismo.

Además será una oportunidad para actualizar el registro civil, detectar irregularidades en la emisión del documento y poner en evidencia a los extranjeros que han logrado obtener cédulas dominicanas de manera fraudulenta.

Doctor Román Jáquez Liranzo, presidente de la JCE.

«Es tanto así, que la nueva cédula de identidad y electoral permitirá explorar, en un futuro cercano, la probabilidad de un documento único que concentre múltiples credenciales y servicios en un solo soporte, tanto físico como digital».

Los directores de Cedulación y de Informática, Américo Rodríguez y Johnny Rivera, respectivamente, explicaron que los contratos de emisión de plásticos se vencieron en el año 2023 y que urgía lograr un documento de identidad moderno tanto físico como digital».

La nueva cédula de la JCE busca un documento único y seguro para los dominicanos

Manifestaron que uno de los ejes centrales de la nueva cédula será la inclusión de una firma digital dentro del chip, que permitirá firmar contratos, solicitudes y autorizaciones sin necesidad de desplazamientos.

“Vamos a poder firmar cualquier tipo de servicio desde la oficina o el hogar, de manera segura y rápida”, indicó el director de Cedulación.

Logra apoyo

La propuesta de la JCE sobre la necesidad de una cédula segura y moderna, que sustituya la que poseen los ciudadanos, pero que están vencidas, ha generado el respaldo de importantes sectores de la sociedad.

Uno de ellos es el obispo de San Pedro de Macorís, monseñor Santiago Rodríguez, favoreció la implementación de la nueva cédula y aseguró estar convencido de que, en este proceso, la Junta Central Electoral ha hecho un buen trabajo.

Señaló que esta ha sido una labor eficiente y muy importante para el país, por lo que hay que felicitar el trabajo realizado por el presidente del organismo electoral, Román Jáquez, y todo el equipo que estuvo orientando a la ciudadanía, a las diferentes instituciones, así como a las iglesias católicas y evangélicas, ya que era fundamental dar a conocer el proceso de este documento.

Indicó que esta nueva cédula viene a responder los desafíos, sobre todo las necesidades de cada dominicano, pues se trata de un documento con nuevos estándares y con altos niveles de seguridad.

“Por eso nos alegramos y entendemos que ha sido una gran obra, y esperamos que el pueblo dominicano la acoja como un instrumento de tanta importancia para cada uno de los dominicanos”, expresó el obispo.

Y más adelante agregó que las obras buenas hay que aplaudirlas y manifestó su deseo de que este documento cumpla con las expectativas y sea útil para los procesos que cada persona necesite realizar.

El costo

Entre el proyecto y su parte operativa, la Junta Central Electoral (JCE) destinará poco más de seis mil millones de pesos en la implementación de la nueva cédula de identidad y electoral. Y no, no es una inversión que pueda ser postergada.

Esta innovación se complementará con una identidad digital disponible en el teléfono móvil a través de una aplicación (wallet), cuya activación requerirá la cédula física y autenticación biométrica.

Mientras que Rivera resaltó que esta versión electrónica devolverá al ciudadano el control absoluto sobre sus datos.

“Cada persona decidirá qué información compartir. Si una institución solo necesita verificar su nombre y número de cédula, podrá mostrar un código QR con esos datos, sin revelar nada más”, afirmó.

Para los viajes

Otro de los avances será la incorporación de un certificado de viaje desarrollado con la asesoría de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).

Este elemento actuará como complemento del pasaporte, permitiendo validar la identidad en aeropuertos y pasos fronterizos.

“En países como la Comunidad Autónoma de Cataluña y en varias naciones de Sudamérica, los ciudadanos pueden viajar con su documento de identidad porque contiene un certificado que autentica al portador”, dijo.

Esta condición será de ayuda en casos de extravío del pasaporte en el exterior.

Seguridad

La protección contra fraudes será otro pilar. La cédula se fabricará en policarbonato y los datos se grabarán con tecnología láser, volviéndolos prácticamente inalterables.

“Incluso el chip quedará protegido dentro de las capas, evitando daños por desgaste, agua o calor”, aseveró Rodríguez.

El documento contará con elementos visibles como hologramas y cambios de imagen al inclinarlo y con otros invisibles que solo se detectan con microscopio o ultravioleta.

Y, para despejar dudas recurrentes, Rivera aclaró que el chip “no tendrá GPS; no rastreará a nadie. Su función es autenticar la identidad, no vigilar”.

El tiempo

Sí, la renovación de la cédula de identidad y electoral durará doce meses. La planificación de la Junta Central Electoral (JCE) es que los ciudadanos puedan hacer el cambio de plástico en su mes de cumpleaños. Sin embargo, la entidad habilitará unidades de cedulación que trabajarán las 24 horas y emitirá el documento sin importar el mes.

Igualmente, extenderán jornadas de cedulación a entidades privadas y públicas, permitiendo a los colaboradores de las mismas, así como a sus familiares directos, poder cambiar el plástico.

Indistintamente, la cédula actual seguirá funcionando con normalidad hasta tanto se concluya el proceso y, solo para entonces, la Junta Central Electoral, mediante resolución, descontinuará su uso oficial.