Santo Domingo.— A partir de este domingo 12 de abril, los ciudadanos que cumplen años en el mes de abril podrán acudir a renovar su nueva cédula de identidad y electoral en los centros habilitados en todo el país, como parte del proceso de cedulación masiva que se iniciará por mes de nacimiento hasta marzo de 2027.

La jornada forma parte del plan de emisión del nuevo documento, con el que la Junta Central Electoral (JCE) busca agilizar la atención y evitar aglomeraciones, permitiendo que los usuarios acudan según el mes de su cumpleaños.

Para este proceso, la JCE dispone de más de 190 centros de cedulación en distintas provincias, organizados en modalidades de servicio estándar, alto servicio y servicio continuo, con horarios extendidos para facilitar el acceso de la población.

Las autoridades reiteraron que los ciudadanos podrán renovar su documento en cualquier centro de cedulación, sin importar su lugar de residencia, y que el proceso de captura de datos biométricos y personales toma entre 10 y 15 minutos, siempre que no se soliciten cambios adicionales.

Los centros estándar operan de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche, mientras que los de alto servicio amplían el horario hasta las 9:00 de la noche. En tanto, los centros de servicio continuo funcionan incluso las 24 horas en puntos específicos del país.

Para facilitar el proceso, el órgano electoral también ha dispuesto un espacio virtual para que puedas agendar tu cita, accesando a nuevacedula.jce.gob.do

Los ciudadanos pueden renovar su documento en cualquier centro de cedulación del país, sin importar su lugar de residencia, mientras que algunos puntos ubicados en plazas comerciales y el horario nocturno de los centros continuos requieren cita previa.

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Además, en la sede central de la JCE se habilitará en el auditorio un centro especial de cedulación para personas con discapacidad, en coordinación con el Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis), el cual funcionará mediante citas previas.

La jornada de cedulación continuará en los próximos meses con la integración progresiva de los demás grupos, conforme al calendario establecido para la emisión de la nueva cédula.