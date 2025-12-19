La Junta Central Electoral (JCE) presentó ayer durante un encuentro con periodistas y ejecutivos de medios de comunicación el formato de la nueva cédula de identidad y electoral, cuyo proceso de renovación y entrega se iniciará a partir del 8 de abril del próximo año.

El presidente del órgano de elecciones, Román Andrés Jáquez Liranzo, realizó una presentación detallada de lo que será el nuevo documento, cuyos datos del ciudadano se imprimirán por láser en un material de policarbonato compuesto por nueve capas, que garantizan durabilidad e impenetrabilidad hasta por 25 años.

Por lo expuesto por el titular de la JCE se colige que esa cédula, que incorpora un código QR, para permitir lectura rápida por dispositivos autorizados, y un código de lectura mecánica (MRZ), similar a los usados en las libretas de pasaportes, sería inmune a la falsificación.

Puedes leer: Nueva cédula dominicana: Tecnología avanzada para tu identidad

El pleno de la Junta ha ofrecido seguridades de que ese documento reflejará la data de un Registro Civil que desde hace meses es objeto de un proceso de depuración, tanto así que se emitirá un tipo de cédula solo de identidad para menores, policías, militares y extranjeros residentes legales.

Antes de convocar a la ciudadanía al proceso de captación de datos y entrega del nuevo plástico, la JCE recibirá al presidente Luis Abinader el 26 de enero de 2026 para entregarle el documento y posteriormente lo hará con miembros del Congreso, Poder Judicial, delegados políticos, empresarios y otras personalidades.

Se resalta que la cédula física puede traducirse en documento digital para realizar múltiples funciones con instituciones públicas y privadas e incluso como pasaporte en viaje a países miembros de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), con los cuales República Dominicana arribe a acuerdos específicos.

Por los datos ofrecidos sobre las características de la nueva cedula de identidad y electoral y por el cronograma de elaboración y entrega del documento, no se exagera si se afirma que los equipos técnicos de la institución realizan una eficiente labor de fiscalización de ese proceso que parece alejado de la improvisación.

Queda claro que de la garantía de precisión en calidad y tiempo de entrega de los más de nueve millones de ese vital documento, depende en gran medida el éxito de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales programadas para mayo de 2028, por lo que la población deposita toda su confianza en la JCE.