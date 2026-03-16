Santo Domingo.– La Junta Central Electoral (JCE) informó que, a partir del 12 de abril, se habilitará una red de más de 190 centros de cedulación en todo el país para la emisión de la nueva cédula de identidad y electoral, con el objetivo de garantizar un proceso organizado y eficiente para la ciudadanía.

El presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo, explicó que los centros estarán distribuidos en tres modalidades: 153 centros de servicio estándar, 32 centros de alto servicio y 8 centros de servicio continuo, estos últimos operando las 24 horas en distintas localidades del país.

Los centros estándar funcionarán de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche, mientras que los sábados y domingos operarán de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

En tanto, los centros de alto servicio, ubicados en municipios cabecera de provincias, atenderán de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 9:00 p. m., los sábados de 8:00 a. m. a 7:00 p. m., y domingos y feriados de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Formato de la nueva cédula de identidad y electoral

En cuanto a los centros de servicio continuo, estos estarán ubicados en La Feria, Las Américas, Herrera, San Cristóbal, Santiago de los Caballeros, La Vega, La Romana y Barahona, y funcionarán las 24 horas del día, incluyendo fines de semana y feriados. En estos centros se atenderá por mes de cumpleaños de 7:00 a. m. a 11:00 p. m., mientras que de 11:00 p. m. a 7:00 a. m. el servicio será mediante cita previa.

La JCE indicó que el proceso de captura de datos biométricos y personales tendrá una duración aproximada de 10 a 15 minutos. Sin embargo, cuando los ciudadanos soliciten cambios en datos como dirección, estado civil, ocupación, tipo de sangre o alergias, el tiempo podría extenderse debido a verificaciones adicionales.

Asimismo, la institución informó que los ciudadanos podrán renovar su cédula en cualquier centro de cedulación del país, sin importar su lugar de residencia.

La Junta Central Electoral, institución del Gobierno dominicano responsable de emitir la nueva cédula de indentidad y electoral

Además, en la sede central de la JCE se habilitará un centro especial para personas con discapacidad, en coordinación con el Consejo Nacional de la Discapacidad, el cual funcionará mediante citas previas.

El organismo explicó que el proceso de renovación de la nueva cédula se desarrolla en dos etapas. La primera, iniciada en el primer trimestre de 2026, ha sido controlada y progresiva; mientras que la segunda fase comenzará el 12 de abril, con la cedulación masiva en todo el territorio nacional, extendiéndose al exterior a partir de mayo.