Nueva propuesta de impuestos en Nueva York: ¿Quién paga más y quién se beneficia?

En Nueva York están pensando en subir los impuestos a los más ricos, tanto personas millonarias como grandes empresas. La idea es recaudar unos 5 mil millones de dólares extra para la ciudad. Si esto se aprueba, decenas de dominicanos millonarios en la ciudad también sentirán el golpe.

El alcalde Zohram Mamdani apoya la medida; él ha hecho del aumento de impuestos a los más ricos uno de sus proyectos favoritos. Solo para que te des una idea: 34,280 millonarios pagan casi el 37 % del impuesto local, aunque representan apenas 0.9 % de la población de la Gran Manzana (que tiene 8.5 millones de habitantes).

Asamblea 2 mil millones de los que ganan más de 5 millones al año, 1.9 mil millones de las empresas y 95 millones de un impuesto a la minería de criptomonedas. También proponen congelar por dos años los aumentos de gas y electricidad y dar cheques de hasta 500 dólares por servicios públicos.

Senado aumentar impuestos a los más ricos y quitar exenciones a contaminadores. Además, quieren más ayuda escolar para estudiantes sin hogar o que no dominan el inglés y cambios en cómo las redes sociales tratan a los menores.

Pero ojo, no todo es color de rosa. Algunos expertos dicen que subir impuestos a los millonarios no siempre funciona, porque muchos podrían mudarse a estados con impuestos más bajos. Un informe del Instituto Manhattan muestra que los ingresos del estado dependen cada vez más de unos pocos millonarios, que ganan dinero de inversiones volátiles.

Incluso la gobernadora Kathy Hochul está preocupada: “Los neoyorquinos ya no pueden pagar más. Tenemos que reducir su costo de vida, la prioridad número uno en este presupuesto”.