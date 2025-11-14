Nueva York tumba un proyecto de ley para vetar los carruajes con caballos

Nueva York. — El Concejo de la ciudad de Nueva York rechazó este viernes un proyecto de ley que buscaba prohibir los carruajes con caballos, concentrados especialmente en Central Park, pese a los reclamos de organizaciones animalistas y del alcalde saliente, Eric Adams.

El proyecto, llamado ‘Ley de Ryder’ en honor a un caballo que se desplomó en la calle en 2022 y cuya situación se volvió viral, no obtuvo el respaldo del comité de salud del órgano legislativo, lo que habría permitido su votación en el pleno, según informaron medios locales.

La organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) criticó que los miembros del comité «se doblegaron ante la presión de la industria de los carruajes de caballos» y denunciaron que se rechazó la moción de un concejal para una audiencia pública, en contra de las normas de procedimiento.

Protestas y opiniones de la ciudadanía

«Más del 75 % de los neoyorquinos quieren que los carruajes con caballos desaparezcan de las calles, así que la industria ha recurrido a trucos sucios para sostener esta profesión en extinción y mantener caballos exhaustos en el caluroso verano y frío invierno», afirmó Ashley Byrne, directora de PETA.

En los últimos años, casos como el del caballo Ryder han captado la atención pública, tras viralizarse un vídeo en el que se le veía desplomarse mientras su dueño lo golpeaba, provocando la indignación de los viandantes.

Los carruajes con caballos, que generan empleo a unas 200 personas, han sido motivo de debate durante décadas, con posturas divididas entre alcaldes. Adams ha defendido el proyecto e implementó una orden ejecutiva para mejorar la supervisión de este sector.

Reacciones y conflictos legales

Tras el fracaso de la legislación, Adams expresó en X su descontento, calificando de «vergüenza que el Concejo una vez más haya renunciado a seguir la voluntad de nuestros ciudadanos, poniendo en peligro a peatones, conductores y animales».

El sindicato Trabajadores del Transporte (TWU), que agrupa a los conductores de carruajes, demandó esta semana a la organización NYCLASS, acusándola de una campaña que «demoniza» a sus trabajadores, muchos de ellos inmigrantes, como «abusadores de animales», según reporta el New York Post.