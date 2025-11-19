Punta Cana, La Altagracia. – La empresa Inversiones e Inmobiliaria Huacahina, S.R.L., respaldada por capital internacional, ha anunciado la entrega de 1,500 nuevos títulos de propiedad a los adquirientes de solares y villas en su proyecto residencial Alta Vista Village. Ubicado en el estratégico corredor turístico Punta Cana–Higüey, esta segunda fase de titulaciones consolida la formalización de la propiedad en la zona.

Impacto y Alcance del Proyecto

La formalización de la propiedad es fundamental para dinamizar la economía, garantizar la seguridad jurídica y facilitar el acceso al crédito y la inversión patrimonial a largo plazo para los propietarios.

El desarrollo, que representa una inversión superior a los 40 millones de dólares, contribuye significativamente a la región, generando más de 120 empleos directos y 800 indirectos, e impulsando el sector de la construcción.

El proyecto Alta Vista Village ofrece: Lotes residenciales desde 216 m²; Villas de 2 y 3 habitaciones con diseños de una sola planta, patios amplios y dos parqueos, y Infraestructura completa: calles asfaltadas, control de acceso, áreas verdes, piscinas y casas club.

Las fases 1, 2, 4, 5 y 6 del proyecto ya se encuentran completamente vendidas, mientras que la séptima etapa está actualmente en desarrollo.

Avance en las Entregas

En cuanto a las unidades construidas, el proyecto ha reportado avances notables:

85 villas terminadas y listas para entrega.

y listas para entrega. 252 unidades adicionales cuya entrega está prevista para enero del próximo año.

cuya entrega está prevista para enero del próximo año. La proyección es completar un total superior a las 500 villas entregadas para junio de 2026.

para junio de 2026. La primera etapa de solares ha finalizado, la segunda está en su fase de cierre y ya se han iniciado los trabajos de la tercera etapa.

Seguridad Jurídica y Apoyo Gubernamental

Durante un encuentro con la prensa, los ejecutivos de Huacahina destacaron que la entrega de estos títulos es «un paso decisivo para ofrecer seguridad y respaldo a las familias que confiaron en este proyecto», consolidándolo como uno de los desarrollos urbanísticos de mayor crecimiento en el Este.

Ismael Rubio, CEO de Inversiones Huacachina, resaltó el apoyo recibido: “Es importante resaltar el apoyo que hemos tenido del gobierno dominicano que nos ha facilitado los trámites como inversionistas extranjeros, y nos han ayudado a obtener los permisos y todos los documentos correspondientes para entregar los títulos de propiedad”.

En ese sentido, Alexander Rodríguez, alcalde de La Otra Banda, señaló que estos certificados «dan garantía de que la inversión que se está haciendo en la zona viene con una seguridad que ayudará a revolucionar la inversión».

Por su parte, Mélido Marte, director regional de REMAX, enfatizó el potencial del sector: «El turismo inmobiliario tiene potencial para ser la industria insignia de la República Dominicana. Nuestra marca país ha ido acompañando a este grupo de desarrolladores que han venido del Perú, atraídos por nuestra economía y por nuestro mercado, y han apostado a nuestro país».

Respaldo y Proyección Internacional

Huacahina fue fundada por desarrolladores peruanos con más de una década de experiencia en el sector. Su modelo de negocio se basa en entregas progresivas, planificación urbana y esquemas de pago accesibles. Con la culminación de este proyecto, la empresa consolida su presencia en el país e indica que, gracias a esta experiencia exitosa, se espera que nuevos inversionistas de Perú se acerquen a la República Dominicana.