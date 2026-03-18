Nuevo embajador de Italia llega a la República Dominicana

Santo Domingo.- El Presidente de Italia, Sergio Mattarella designó un nuevo embajador en la República Dominicana.

Un nuevo diplomático señor Sergio Maffettone fue recibido en el país por el ministro de Relaciones Exteriores del país, Roberto Álvarez, este miércoles donde le entregaron copias de Estilo de las Cartas Credenciales.

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Tras la presentación del documento oficial, el canciller Álvarez dio la bienvenida al diplomático en ocasión en la que ambos sostuvieron un intercambio sobre temas bilaterales de interés común.

Sergio Maffettone es licenciado en Derecho y diplomático de carrera. Ha ocupado diversas funciones en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y ha servido en misiones en Albania, Afganistán, China y Alemania.

En lo adelante, se espera que el diplomático presente sus Cartas Credenciales al presidente de la República, Luis Abinader, para quedar formalmente acreditado en sus funciones en el país.