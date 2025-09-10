Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) anunció la incorporación del servicio de Salud Psicológica a sus programas de atención, con el fin de ofrecer un acompañamiento integral a niños, niñas y adolescentes del sistema educativo público que enfrentan dificultades emocionales asociadas a condiciones de salud física previamente diagnosticadas.

El director ejecutivo de la institución, Adolfo Pérez, explicó que el programa busca prevenir el desarrollo de trastornos como ansiedad, depresión, baja autoestima o aislamiento social, reforzando la atención integral que ya se brinda en las áreas visual, auditiva, bucal, nutricional y epidemiológica.

“Niños con estrabismo que sufren burlas, adolescentes con problemas auditivos que evitan la integración escolar o estudiantes con condiciones dentales que afectan su autoestima, son ejemplos de quienes podrán recibir este apoyo especializado”, detalló Pérez.

De acuerdo con la doctora Ana Zabala, encargada del Departamento de Gestión de Salud Escolar, el servicio ofrecerá terapia individual y grupal, orientación para el fortalecimiento de la autoestima, talleres sobre prevención del acoso escolar y manejo emocional, además de acompañamiento a padres, madres y tutores para garantizar un entorno de apoyo.

La atención estará disponible en consultorios de la sede central del INABIE y en escuelas seleccionadas durante jornadas integrales de salud.

¿Cómo acceder?

Los requisitos para acceder incluyen tener al menos 10 años, estar matriculado en una escuela pública, haber sido referido por una de las divisiones de salud del INABIE y no presentar condiciones de salud especializada como el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El proceso de citas se gestiona exclusivamente en línea, a través de la plataforma SISBIE (https://inabie.gob.do/haz-tu-cita), donde se registran los referimientos y se agenda la atención. Las consultas son gratuitas y se ofrecen de lunes a viernes en la sede de la institución, ubicada en la avenida 27 de Febrero, número 559, Manganagua, Distrito Nacional.

Con este nuevo servicio, INABIE busca reducir el ausentismo y la deserción escolar, al tiempo que promueve la convivencia y el bienestar emocional de los estudiantes, asegurando que cuenten con el apoyo necesario para enfrentar sus condiciones con confianza y dignidad.