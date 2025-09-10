Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, para este miércoles, se esperan condiciones de cielo mayormente soleado en gran parte del territorio nacional, aunque se prevén precipitaciones en algunas provincias.

El organismo explicó que se registrarán algunos chubascos matutinos en provincias como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís y Santo Domingo.

Mientras que, en horas de la tarde, las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas aisladas y posibles ráfagas de viento, especialmente en localidades de Monte Plata, La Vega, Duarte, San Juan, Santiago y Santiago Rodríguez, producto del arrastre del viento y de los efectos locales, tales como el calentamiento diurno y la orografía.

No obstante, en la mayoría de las provincias del país, prevalecerá un cielo soleado, con ligera tonalidad gris, debido a la presencia de partículas de polvo del Sahara.

El Indomet recordó que las temperaturas continuarán muy calurosas en gran parte del país, por lo que recomendó a la población mantenerse hidratada, vestir ropas ligeras y evitar la exposición al sol, sin la debida protección, especialmente durante las horas de mayor insolación.