Miami (EE.UU.).- La Major League Baseball (MLB) aprobó la implementación del sistema de arbitraje robótico a partir de la próxima temporada, que permitirá a ambos equipos pedir la revisión electrónica de un lanzamiento hasta dos veces por partido -más otra en cada entrada adicional-, para desafiar la decisión del árbitro principal.

La MLB informó en un comunicado que adoptó este sistema, en lugar de emplear ‘árbitros robots’ en cada lanzamiento, debido a “la fuerte preferencia de los jugadores por el formato ‘Challenge’”, en el que cada equipo dispone de varias revisiones.

La decisión fue comunicada tras una votación del comité de competencia conjunta de la liga.

Esta novedad, conocida como sistema de desafío automatizado de golpes de bola (ABS), fue puesta a prueba durante el último All Star y en la pasada pretemporada. También se probó en los últimos años en las ligas menores.

“Esta será la primera instancia dentro de la temporada del campeonato en el nivel más alto del juego en la que las decisiones del árbitro del home sobre bola-strike no serán férreas”, precisó la liga.

El sistema se empleará en todos los partidos de la próxima temporada regular de la MLB, así como en la postemporada. Durante la última pretemporada, la media de revisiones por encuentro fue de 4,1, según la liga, que señaló que cada una de ellas requirió un promedio de 13,8 segundos.

Solo el bateador, el lanzador o el receptor podrán pedir la revisión tocándose la gorra o el casco. En caso de que la impugnación tenga éxito el equipo no gastará un desafío.

Para medir la zona de bateo de cada jugador se tendrán en cuenta las mediciones que tomen de cada uno de ellos evaluadores independientes durante la pretemporada.

Según la MLB, el nuevo sistema es menos indulgente con los lanzadores que los árbitros humanos.