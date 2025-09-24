CLEVELAND.- Por un momento aterrador, la contienda por la División Central de la Liga Americana apenas importó. Se esperaba que el bateador designado de los Guardianes, David Fry, fuera hospitalizado durante la noche tras recibir un pelotazo en la cara de Tarik Skubal, de Detroit, en la sexta entrada de la victoria de Cleveland por 5-2 sobre los Tigres el martes por la noche, una victoria que empató la división.

Fry se giró para intentar tocar una recta de 99 mph de Skubal, pero el lanzamiento lo impactó en la nariz y la boca. Mientras Fry se desplomaba en la caja de bateo e inmediatamente se agarraba la cara ensangrentada, Skubal, visiblemente conmocionado, se quitó el guante y la gorra mientras el mánager de Cleveland, Stephen Vogt, y los entrenadores entraban corriendo al campo.

Fry permaneció tendido en el suelo durante varios minutos antes de que lo ayudaran a ponerse de pie lentamente. Hizo una señal con el pulgar hacia arriba mientras se incorporaba y se lo llevaron en una carreta.

The Guardians informó que Fry estaba siendo trasladado del Centro Médico Luterano al campus principal de la Clínica Cleveland para realizarle más pruebas y observación. El equipo indicó que actualizaría el estado de Fry el miércoles por la mañana.

«Fue directo a la cara», dijo Vogt, describiendo el impacto que sintió Fry y que conmocionó a todos en el Progressive Field. «Todos estamos pensando en David y su familia ahora mismo. Obviamente, nos alegra que esté bien, pero obviamente es un momento realmente aterrador».

Skubal, el actual ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, paseaba por el infield mientras Fry recibía asistencia. Después del partido, Skubal, quien permitió solo dos hits en las primeras cinco entradas, dijo que ver a Fry en apuros fue difícil.

«Realmente difícil», dijo el zurdo. «Ya lo contacté. Seguro que su teléfono está a punto de estallar. Solo quiero asegurarme de que esté bien. Obviamente, parecía estar bien al salir del campo y espero que siga así.

«Sé que a veces las cosas pueden cambiar. Así que espero que esté bien. Espero que esta noche o el miércoles por la mañana pueda recibir un mensaje de texto suyo para asegurarme de que esté bien, porque hay cosas más importantes que el béisbol y su salud es más importante que un partido de béisbol».

Así se sintió el jardinero izquierdo de los Guardianes, Steven Kwan, tras ver caer a Fry, un All-Star en 2024 que se sometió a una cirugía de codo en la pretemporada y no se unió al equipo hasta finales de mayo.

«Sin duda, da mucho miedo», dijo Kwan. «Que David siquiera intente algo así (un toque), es así como es. Un tipo desinteresado, y especialmente en una posición como esa, es un tipo duro. Por suerte, tuvo algo de humor al subir, pero no quieres ver a alguien que te ha acompañado prácticamente todo el año.

«Obviamente, en cuanto a energía, por quién es como compañero, ha significado mucho para nosotros como equipo. Da mucho miedo, pero por suerte, tuvo algo de humor fuera del campo, así que ojalá tengamos buenas noticias». Tras el incidente, Skubal lanzó un lanzamiento descontrolado a George Valera, quien reemplazó a Fry, lo que permitió a Cleveland anotar.

Skubal también cometió un error inexplicablemente intentó hacer un tiro a ciegas a primera entre las piernas y también fue sancionado con un balk en la sexta entrada, mientras los Guardianes remontaban con tres carreras para tomar una ventaja de 3-2 sin conectar una sola bola fuera del cuadro.



Con su 16.ª victoria en 18 partidos, Cleveland alcanzó a Detroit en la cima de la división tras ir 15.5 juegos detrás de los Tigers el 8 de julio. Los Guardians seguían 12.5 juegos detrás el 25 de agosto, pero su récord en septiembre es de 17-5. Los Tigers, por su parte, han perdido siete partidos seguidos y 10 de 11. «Siento que llevamos así un par de series», dijo el receptor Dillon Dingler. «No es mucha presión, pero definitivamente la sentimos y tenemos que mitigarla.

Tenemos que eliminarla. Todavía tenemos que encontrar maneras de mantenernos relajados, concentrados y afinar lo que tenemos que hacer, y salir a la cancha a hacerlo».

Por: TOM WITHERS