Grupo Corripio anuncia transmisión MLB 2026

Ernesto Kranwinkel, Rafael Díaz, José Luis Mendoza, Juan José Rodríguez, Valentín Báez, vicepresidente de Grupo de Comunicaciones Corripio y el Canal10, Carlos Almánzar, José Antonio Mena y Jonathan Tiburcio.

El Grupo de Comunicaciones Corripio anuncia que un conjunto de experimentados cronistas deportivos trabajara en las transmisiones de los juegos del béisbol de las Grandes Ligas (MLB) en 2026 por Teleantillas Canal 10 en televisión abierta y vía streaming por teleantillas.com.do.

Los comunicadores José Antonio Mena, José Luis Mendoza, Juan José Rodríguez, Ernesto Kranwinkel, Carlos Almánzar, Rafael Diaz y Jonathan Tiburcio formarán parte de las transmisiones, los cuales han tenido éxito y gran fidelidad del pueblo dominicano en los últimos seis años, como lo demuestran los números de audiencia.

Debido a la calidad de los narradores y los comentaristas, y la producción dinámica, las transmisiones 2025 por Teleantillas tuvo la mejor audiencia de temporada regular, playoffs y Serie Mundial en historia de MLB en República Dominicana.

Confirman

Grupo Corripio confirmó las transmisiones de Grandes Ligas en el 2026, de manera exclusiva, desde el Día Inaugural, miércoles 25 de marzo, hasta el último juego de la Serie Mundial.

También se transmitirá cinco juegos de la pretemporada desde el jueves 18 de marzo.

Como narradores estarán Rodríguez, Almánzar y Kranwinkel, quienes tienen más de 35 años de experiencia narrando el béisbol de Grandes Ligas por televisión y radio, así como la pelota invernal de la República Dominicana.

Durante las transmisiones de los partidos contarán con los comentarios y análisis de Mendoza, Diaz y Tiburcio. Ellos han tenido una trayectoria ejemplar en transmisiones de MLB por televisión, al igual que en el béisbol invernal profesional dominicano.

Y con la capacidad de hacer ambas funciones de manera excelente, trabajará José Antonio, quien han narrado y comentado juegos de Grandes Ligas y de béisbol invernal por muchos años.

Los partidos serán transmitidos por televisión de lunes a domingo por Teleantillas, Canal 10 y por streaming en la página web teleantillas.com.do, de manera exclusiva en República Dominicana. “El equipo de narradores y comentaristas es de gran experiencia y profesionalismo”, declaró Valentín Báez, vicepresidente de contenido del Grupo de Comunicaciones Corripio.

«La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce».

Jean-Jacques

Rousseau

Escritor francés

«Las más poderosos guerreros son la paciencia y el tiempo».

Leon Tolstoi

Novelista ruso

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos