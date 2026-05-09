Los Héroes de Moca se apoyaron en otra gran actuación ofensiva de Kevin Obanor y Caleb Huffman para imponerse 105-99 sobre los Soles del Este, en un intenso partido celebrado en el polideportivo Moca 85, en la continuación de la Súper Liga LNB Copa Banreservas.

Obanor encabezó la ofensiva mocana con un doble-doble de 30 puntos y 11 rebotes, incluyendo cuatro tiros libres decisivos en los últimos 10 segundos del encuentro para asegurar la victoria y la serie particular 2-0 ante los petromacorisanos.

Huffman aportó 26 tantos, además de 2 rebotes y 3 asistencias para los Héroes (6-4), mientras que Eloy Vargas también logró un doble-doble con 11 puntos y 10 rebotes, sumando además 6 asistencias. Nargenis Ulloa y Jayson Valdez colaboraron con 11 y 10 unidades, respectivamente.

Por los Soles (2-8), Jonathan Bello registró un doble-doble de 30 puntos y 11 rebotes, seguido de Devontae Schuler, quien encestó 26 tantos con cinco rebotes.

Los parciales concluyeron 31-18, 22-31, 26-23 y 26-27 a favor de los Héroes.

Caleb Huffman ataca el aro en el triunfo de los Héroes.

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El conjunto mocano tomó el control desde el inicio con triples consecutivos de Huffman y Clark Jr., construyendo ventaja de 20-10 en los primeros cinco minutos. Más adelante ampliaron la diferencia a 31-18 con un contraataque de Huffman restando apenas seis segundos del primer parcial.

En el segundo cuarto, una canasta de Obanor colocó el marcador 47-31, pero los Soles reaccionaron con una lluvia de triples, tres de ellos de Schuler, para acercarse 53-49 antes del descanso.

Huffman lideró la ofensiva de los Héroes en la primera mitad con 15 puntos, mientras Obanor aportó 9 tantos y 6 asistencias. Del lado de los Soles, Schuler anotó 17 puntos con cinco disparos de tres y Bello sumó 14 unidades y cinco rebotes.

Los visitantes igualaron las acciones 59-59 con 8:10 del tercer período gracias a un triple de Schuler, aunque los Héroes recuperaron el control con una jugada de tres puntos de Obanor para tomar ventaja 68-62 con 4:14 por jugar.

En el último cuarto, los mocanos llegaron a despegarse por 13 puntos (88-75), pero los Soles reaccionaron y se acercaron 90-89 tras dos tiros libres de Daruin Rosario con 3:13 restantes. Sin embargo, una bandeja de Eloy Vargas devolvió tranquilidad a los locales y Obanor selló el triunfo desde la línea de tiros libres.

Jornada del domingo

Los Cañeros del Este recibirán a los Metros de Santiago a las 5:00 de la tarde en el polideportivo Eleoncio Mercedes, mientras que los Marineros de Puerto Plata visitarán a los Gigantes de San Francisco de Macorís a las 5:30 p. m. en el polideportivo Mario Ortega.