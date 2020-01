SAN JUAN DE LA MAGUANA. El obispo José Dolores Grullón Estrella calificó como mentirosos a quienes prometen al país políticas para la erradicación de los feminicidios, tras considerar el problema más que complejo.

“Lamento que los asesinatos de mujeres por parte de parejas y ex parejas no puedan controlarse, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados”, sostuvo.

“Estos casos de violencia de hombres con sus esposas, sus parejas son complicados porque resultan casi imposible de erradicar y creo quien prometa que lo erradicara está mintiendo, porque es un tema complejo”, expresó Grullón Estrella.

Entiende que a pesar de todo, hay que seguir trabajando junto al Gobierno, jueces, fiscales y otras entidades que procurar reducir las muertes.

“Lamento todo esto, ahora nos tocó a nosotros, a San Juan, suerte que ese hombre no es de aquí, (Yudiney Vicioso Melo, la mujer muerta si era de nosotros, (Enny Estepan)”, dijo en referencia al último feminicidio ocurrido en esa ciudad.

El pasado lunes, Estepan fue asesinada de varias puñaladas frente al cementerio de esta ciudad por su pareja Vicioso Melo, quien la había perseguido desde San Pedro de Macorís.

Esta fue la víctima número seis, de la violencia intrafamiliar en las dos primeras semanas de enero del 2020.

El obispo de la diócesis de Azua, San Juan y Elías Piña exhortó a los dominicanos y dominicanas, a orar, a practicar el evangelio, y llevar mensajes de paz a los hogares en un esfuerzo conjunto para disminuir la violencia en los hogares.

Monseñor Grullón Estrella habló en esos términos durante la celebración de su cumpleaños 78, en su residencia a cuyo acto asistieron entre otras personalidades, el fiscal Adolfo Féliz Pérez, el procurador de la Corte, Ciriaco de la Rosa Jiménez, el general de brigada Orison Olivence Minaya, director de la Regional Oeste de la Policía.

También el coronel Ramón Belén Pichardo, comandante de la Tercera Brigada del Ejército de República Dominicana, el doctor Manuel Antonio Ramírez Suzaña, presidente de la Cámara Civil, licenciado Alberto Ramírez Cabral, rector de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC).