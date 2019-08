SANTO DOMINGO.- Las delegaciones de Levantamiento de Pesas, Boliche, Esquí Acuático, Balonmano, Pentatlón Moderno, Voleibol de Playa, Canotaje y dos atletas de Tiro al Plato fueron los recién llegados al país luego de su participación en los XVIII Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Los representantes de la Bandera tricolor regresaron por el Aeropuerto de Punta Cana.

La delegación de levantamiento de pesas fue una de la más aclamada por los fanáticos que esperaban a sus héroes nacionales. En esta equipo hubo un total de cinco medallas, entre ellas una de bronce, tres de plata y la primera de oro. La misma obtenida de las manos por Beatriz Pirón.

“Escuchar el himno dominicano en el podium fue una de los momentos más felices de mi vida, hubieron muchas emociones encontradas, mucho llantos de alegría, en ese momento sentí que Dios me acompañaba. Lo único que puedo decir es objetivo logrado”, comentó Beatriz en su retorno al país.

La atleta abanderada de la República Dominicana, Crismery Santana, fue ganadora de la presea de plata y se adueñó del nuevo record panamericano en arranque con 117kg.

Santana sufrió una lesión en el codo a la hora de realizar el envión, la misma fue descartada de lesión mayor.

“Me siento agradecida con todo el apoyo brindado por mis compatriotas, estoy agradecida con Dios, verdaderamente yo fui en busca del oro pero él me dio lo que yo merecía. Lo que queda es seguir entrenando duro, acumular más puntos y prepararnos para Tokio 2020”, expresó la medallista de plata.

“El codo está un poco alterado pero vamos bien, gracias a Dios no pasó a mayores. El doctor me dijo que me ponga mucho hielo y que cuando baje la inflamación me realice una resonancia para ver si los tejidos no se han dañado y espero Dios que eso no haya pasado”, agregó Crismery.

La primera presea en estos Juegos Panamericanos llegó de las manos de Boliche de las manos de Austrid Valiente y Aumi Guerra. Las atletas ganaron bronce en la categoría de dobles femeninos.

“Nosotras estábamos compitiendo contra unas rivales muy fuertes pero lo dimos todo. Empezamos delante y la intuición siempre fue mantenernos en el podium y lo logramos”, comentó Aumíi Guerra.

Hasta el momento la República Dominicana lleva un total de 16 medallas acumuladas, empatando la marca de tres preseas de oro en los Juegos Panamericanos celebrados en la tierra quisqueyana del 2003, cuatro de plata y nueve de bronce.