DNCD ocupa 484 paquetes de cocaína en Pedernales en el marco de operación Lanza del Sur

Santo Domingo.– Las autoridades dominicanas incautaron un alijo de 484 paquetes presumiblemente de cocaína frente a las costas de la provincia de Pedernales. La operación se llevó a cabo en el marco de la «Operación Lanza del Sur» del Comando Sur de los Estados Unidos.

Coordinación Interinstitucional

En el operativo participaron la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), trabajando en estrecha colaboración con la Administración de Control de Drogas (DEA) y bajo la coordinación de miembros del Ministerio Público.

Esta incautación marca la primera dentro de esta operación, anunciada oficialmente horas antes por el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, junto a la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur (JIATF South).

Detalles de la Interdicción

Las unidades actuantes montaron un amplio operativo por aire, mar y tierra, tras recibir informes de inteligencia sobre una embarcación que se acercaba a costas dominicanas con un importante cargamento de narcóticos.

Lugar y Detención: Tras horas de intenso seguimiento, las unidades lograron interceptar, a varias millas al sur de Isla Beata , una lancha rápida (tipo Go Fast), sin nombre ni matrícula.

Tripulación y Droga: Dos hombres de nacionalidad dominicana fueron arrestados in fraganti a bordo de la embarcación, donde se encontraron 18 sacos que contenían los 484 paquetes de presunta droga, envueltos en cintas adhesivas con distintos logotipos.

Embarcación y Evidencias: La lancha medía 27 pies de eslora, equipada con dos motores fuera de borda de 40 caballos de fuerza cada uno. Se ocuparon también 5 garrafones de combustible, 2 GPS, un teléfono celular, una lona, agua y comestibles.

Procedencia: Se presume que la embarcación habría salido desde Sudamérica con rumbo a costas dominicanas. Las autoridades aplicaron los protocolos de actuación temprana para neutralizar la lancha, detener a los tripulantes y confiscar el alijo.

Proceso Judicial

El Ministerio Público y la DNCD han iniciado la investigación. Los dos dominicanos arrestados serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

Los paquetes de la presunta cocaína fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se determinará el tipo y el peso exacto del cargamento mediante los análisis correspondientes.

Liderazgo Regional

Las autoridades dominicanas, con apoyo de organismos internacionales, continúan fortaleciendo su capacidad operativa frente a las redes criminales, asestando contundentes golpes al narcotráfico, lo que reafirma el liderazgo de la República Dominicana en la lucha y persecución contra la criminalidad organizada transnacional.