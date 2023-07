«¡Oe, Oe, Oe! ¡Andrés, Andrés!» Calamaro sale por la puerta grande en Cartagena

Cartagena. España.- Con un turbante en la frente, gafas de sol y vestimenta de luto (camiseta, pantalones y zapatos negros), el cantante y compositor argentino Andrés Calamaro (Buenos Aires, 1961) ha levantado de sus asientos este lunes a las 1.700 personas que han abarrotado el parque Torres, en Cartagena (sureste), y le han despedido con el cántico «¡Oe, Oe, Oe!¡Andrés, Andrés!».

En la cuarta jornada del festival La Mar de Músicas, el bonaerense ha comenzado su concierto con puntualidad casi inglesa, a las 11:00 de la noche, y ha hecho vibrar desde el minuto uno al auditorio cartagenero con Output Input, Cuando no estás y A los ojos, este último tema escrito en 1992 en su etapa como voz principal y pianista del grupo Los Rodríguez, del que formó parte entre 1991 y 1997 junto con su compatriota Ariel Rot y los españoles Julián Infante y Germán Vilella.

Igualmente, el artista argentino ha intercalado sencillos publicados en el siglo XXI como Huracán (2006), Rehenes (2013) o Verdades afiladas (2018), con otros de la década de los 90 como Me arde, Loco o Alta suciedad, que formaron parte de su primer disco como solista tras Los Rodríguez, publicado en 1997 y homónimo de ese último tema.

El álbum fue un éxito rotundo, con más de 700 mil copias vendidas, y además incluyó Flaca, canción icónica del pop rock argentino, inspirada en su fracasada relación con Mónica García (con la que se casó en 1992 y cuyo nombre tiene tatuado en el antebrazo), cuyo ritmo armonioso y monótono ha hecho bailar a los espectadores del feudo cartagenero, quienes también la han cantado al unísono.

Aunque todo hacía predecir que este tema, el más popular de Calamaro con más de 176 millones de visualizaciones en YouTube, iba a suponer el clímax de la noche en Cartagena, otro sencillo más reciente Paloma (2008) ha sido el que ha enfervorecido al más de millar y medio de asistentes con sus versos cargados de melancolía- “Mi vida, fuimos a volar.

Con un solo paracaídas. Uno solo va a quedar. Volando a la deriva. Vivir así no es vivir. Esperando y esperando. Porque vivir es jugar. Y yo quiero seguir jugando».

Asimismo, el músico argentino ha vuelto a rememorar su época como vocalista en Los Rodríguez con la canción Sin documentos, que ha hecho mover las caderas del foro novocartaginés, con un compás más rockero y vibrante que ha terminado desatando las melenas al viento.

Pese al buen ambiente que este sencillo ha generado entre las gradas, Calamaro ha tirado de ironía para críticas a aquellos espectadores de las primeras filas que se han estado durante toda la actuación grabando con el móvil y ha reconocido que estaba “ansioso e inquieto” por llegar al hotel y ver todos los vídeos de los que estaba siendo protagonista.

Tras esta pausa que no ha dejado indiferente a nadie, ha vuelto a sumergir al público cartagenero en una atmósfera rockera argentina con Crimines perfectos (1997) y Los chicos (2007), con los que ha concluido el concierto y que han sido respondido de nuevo con el grito futbolero de «¡Oe, Oe, Oe! ¡Andrés, Andrés!».

Novembre Ultra

La cantante francesa Mélanie Pereira, conocida como November Ultra, cautivó al público del Cuartel de Instrucción de Marinería (CIM), en el casco histórico de la ciudad portuaria, con canciones como “Come into my arms”, “Soft and tender» o “Bedrooms Walls”, que ahondan en las emociones humanas y cuentas historias relacionadas con el amor, la depresión o las ansias de libertad.

Pereira, quien tiene raíces murcianas, ha sido galardonada con el premio Paco Martín de la 28 edición de La Mar de Músicas a la artista revelación de las músicas globales.