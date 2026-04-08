Pete Hegseth: La ofensiva de EEUU contra Irán, una derrota militar devastadora

Washington, (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que la ofensiva lanzada por su país contra Irán fue una «victoria histórica» que ha diezmado las fuerzas de la República Islámica y reducido su capacidad militar durante los «años venideros».

«En menos de 40 días, uno de nuestros comandos combatientes, el Comando Central, utilizando menos del 10 % del poder de combate total de Estados Unidos, desmanteló uno de los ejércitos más grandes del mundo», dijo Hegseth en una rueda de prensa, celebrada un día después del anuncio de un alto el fuego de dos semanas.

«Utilizando menos del 10 % del poder de combate total de Estados Unidos»

Según Hegseth, en menos de 40 días, uno de los comandos combatientes de EE.UU., el Comando Central, «utilizando menos del 10 % del poder de combate total de Estados Unidos, desmanteló uno de los ejércitos más grandes del mundo».

Advirtió que durante «la oleada de más de 800 ataques lanzada anoche», antes de la entrada en vigor del cese temporal de las hostilidades después de más de un mes de guerra, EE.UU. «completó la destrucción de la base industrial de defensa» iraní.

«Derrota militar devastadora»

El jefe del Pentágono insistió en que Washington utilizó «apenas una fracción» de su fuerza para asestar a Irán «una derrota militar devastadora», y afirmó que, junto a Israel, las fuerzas estadounidenses «alcanzaron la totalidad de los objetivos previstos» en cumplimiento con su cronograma.

Según el secretario de Guerra, la Armada iraní «yace en el fondo del mar» e Irán «carece por completo de un sistema integral de defensa antiaérea».

Alto el fuego

Sobre el acuerdo de alto el fuego y las próximas negociaciones entre ambas naciones, dijo que el nuevo Gobierno de Teherán «comprendió que un acuerdo era mucho mejor que el destino que les aguardaba».

Atacados 13.000 objetivos

El presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, especificó que desde el inicio de la ofensiva contra Irán, emprendida por EE.UU. e Israel el 28 de febrero, Washington ha atacado más de 13.000 objetivos, entre ellos más de 4.000 objetivos dinámicos que surgieron repentinamente en el campo de batalla y fueron «neutralizados de inmediato».

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«Hemos destruido aproximadamente el 80 % de los sistemas de defensa aérea de Irán, atacando más de 1.500 objetivos antiaéreos, más de 450 instalaciones de almacenamiento de misiles balísticos y 80 instalaciones de almacenamiento de drones de ataque unidireccional», agregó.

Caine afirmó que las fuerzas estadounidenses han «devastado las redes de mando y control, así como las redes logísticas de Irán», destruyendo más de 2.000 nodos de mando y control, y confirmó que han hundido más del 90 % de la «flota regular» iraní, «incluidos todos los principales buques de combate de superficie».

EE.UU. mantendrá tropas en Oriente Medio

Pete Hegseth dijo que su país mantendrá su presencia militar en Oriente Medio para asegurarse de que Irán cumpla con el cese el fuego temporal alcanzado la pasada noche y advirtió de que aunque están preparados para actuar espera que la tregua se sostenga.

«Nos mantendremos en la zona. No nos iremos a ninguna parte. Nos aseguraremos de que Irán cumpla con este alto el fuego y, en última instancia, se siente a la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo», dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.