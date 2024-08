Ogando: “No es una sorpresa estar en la final”

El velocista Alexander Ogando no está maravillado con lo que ha logrado en los Juegos Olímpicos de París 2024, al clasificar a la final de los 200 metros planos.

Sus tiempos de 20.04 y 20.09 registrados, respectivamente, en sus dos carreras de los 200 metros en estos Juegos Olímpicos, han puesto a soñar a los dominicanos con la posibilidad de ganar algún metal en la final.

«No es una sorpresa para mí estar en la final”, declaró Ogando a la agencia AFP, luego de llegar a la instancia por medallas, que disputará hoy a las 2:30 de la tarde.

El sanjuanero de 24 años, registró su mejor tiempo de la temporada el pasado 7 de julio en el Estadio de Charléty, al cronometrar 19.98 segundos para ocupar el primer lugar de la parada de la Liga Diamante realizada en París.

También te podría interesar: Alexander Ogando se asegura un lugar en la final de los 200 metros en París 2024

En el Mundial de Atletismo del 2022, en Eugene, Oregon, Ogando mostró su mejor versión donde corrió para 19.91, siendo la mejor marca de su carrera.

Al exhibir el cuarto mejor tiempo de la semifinal, coqueteando con el velocista estadounidense Noah Lyles (20.08), es una muestra de lo cerrada que pudiera ser la final.

“Sé de qué soy capaz, tenía como objetivo alcanzar la final y sé que puedo luchar por una de las tres medallas», expresó el extrovertido Ogando, quien siempre se luce con su cabello tintado.

Una ventaja que pudiera tener Ogando a su favor en la final, es que se encargó de dejar fuera de la lucha al canadiense Andre De Grasse, quien fuera el pasado campeón olímpico.

Sobre su peculiar atuendo, en esta ocasión con un tinte rosa, dijo que quería combinarse con la pista del Estadio de Francia.

«Me gusta el color rosa. Además queda bien con la pista (de color violeta). Me gusta ser diferente, quiero que la gente me vea. Quería ponerlo de amarillo, pero no encontré nadie en la Villa (Olímpica) que me pudiera ayudar con eso», explicó el siempre alegre Ogando.