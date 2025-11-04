LOS ÁNGELES AP.– Shohei Ohtani y el resto de los Dodgers de Los Ángeles celebraron su segundo campeonato consecutivo de la Serie Mundial con un desfile en el centro de la ciudad y una concentración en el estadio el lunes, después de convertirse en el primer equipo en 25 años en ganar títulos consecutivos.

“¡Hola, hola!”, dijo Ohtani en inglés ante un Dodger Stadium abarrotado. “Quiero decirles que estoy muy orgulloso de este equipo. Quiero decirles que ustedes son los mejores aficionados del mundo. Estoy listo para conseguir otro anillo el año que viene. ¡Vamos!”.

Ohtani iba acompañado de su esposa, Mamiko Tanaka , quien le tomó una foto durante el desfile. El año pasado, Ohtani llevó a su perro, Decoy, en brazos en el autobús.

“Es genial haber ganado el partido y estar rodeado de todos estos aficionados increíbles”, dijo Ohtani durante el viaje en autobús. “Lo estoy disfrutando muchísimo”.

Yoshinobu Yamamoto, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, vestía una camiseta negra con la inscripción «Campeones de la Serie Mundial» en el frente. Con gafas de sol y una gorra de béisbol hacia atrás, Yamamoto saludó a los aficionados.

“Perder no es una opción”, dijo Yamamoto al público del estadio en inglés. “A mis compañeros, a mis entrenadores, al increíble personal y a todos los aficionados: lo logramos juntos. Amo a los Dodgers. Amo Los Ángeles”.

El tercer jugador japonés del equipo, el lanzador novato Roki Sasaki, celebró su 24 cumpleaños el lunes.

Los jugadores caminaron sobre una alfombra azul desde el centro del campo hasta un escenario circular azul.

“¿De qué están hablando ahora mismo en Toronto?”, preguntó el actor y comediante Anthony Anderson al público. “Están hablando de nada”.

Una mujer entre la multitud llevaba una camiseta azul que decía “Arruinemos el béisbol”.

“¡Tengo cuatro! ¡Llena la mano hasta arriba, nena!”, exclamó Mookie Betts, quien ganó un título con los Boston Red Sox y tres con los Dodgers. “El tricampeonato nunca sonó tan bien. ¡Que alguien haga una camiseta con eso!”.

El rapero y actor Ice Cube condujo un descapotable azul brillante alrededor de la pista de advertencia con el Trofeo del Comisionado en el asiento del copiloto.

Lo llevó por encima de su cabeza hasta el escenario y lo colocó sobre una mesa junto a otra donde se exhibían los trofeos del campeonato del año anterior.