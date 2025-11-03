Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra el trofeo tras su victoria contra los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la LN.

Los Ángeles.- Los Dodgers celebraron este lunes su bicampeonato consecutivo de la Serie Mundial con un desfile masivo que desató la euforia entre miles de fanáticos que tiñeron de azul y blanco las calles de la ciudad para festejar el triunfo junto a su equipo.

Miles de aficionados angelinos se congregaron desde temprano en el corazón de Los Ángeles para presenciar la caravana de la victoria y aclamar a las grandes estrellas del béisbol.

La magnitud de la celebración se notaba desde las puertas del metro, abarrotadas por una marea azul de seguidores uniformados con la clásica gorra L.A. y la camiseta blanca con el logotipo del club.

Una marea azul rumbo a la celebración

Salir de las estaciones del metro era complicado, ya que no acostumbran a recibir tal volumen de personas en una ciudad donde el automóvil es el principal medio de transporte.

Algunos aficionados, sin saber dónde bajarse, se dejaban guiar por el flujo de camisetas y gorras que marcaban el camino hacia el desfile.

«Iba en el metro y, como los seguidores somos tan acogedores, pregunté a dónde teníamos que bajarnos. Me dijeron que no sabían ellos tampoco, entonces les dije que los seguiría y mientras tanto nos tomamos unas cervezas», relató Daniel, un fanático que llevaba celebrando desde el sábado por la noche.

También Joe, otro seguidor, prometió no dejar de ondear la bandera del equipo «en todo el día», como muestra de su devoción por el bicampeonato.

«Si te soy sincero, pensé que no íbamos a ganar», reconoció entre risas.

Quizas te interese: Dominicanos finalistas al MVP y Cy Young en Grandes Ligas

Ohtani desata la euforia en el desfile

Mientras los autobuses descapotables con las grandes estrellas recorrían la ruta, la multitud cantaba y bailaba al ritmo de la música. Pero el clímax llegó cuando apareció el primer vehículo con el equipo.

Entre los presentes, Rocío y Jerano, pareja de aficionados, aguardaban ansiosos por la llegada del astro japonés Shohei Ohtani. «No hay otro equipo igual, son los mejores», dijeron emocionados.

El autobús de Ohtani desató una ola eufórica. El jugador respondió extendiendo los brazos hacia la multitud, en un gesto que pareció abrazar a miles de fanáticos a la vez.

Las ovaciones también alcanzaron al lanzador Yoshinobu Yamamoto, coreado al grito de «¡MVP, MVP!» durante su paso por las calles.

Orgullo latino y promesa de un tricampeonato

El peso de la hinchada de los Dodgers recae en gran parte en la comunidad latina, por su estrecha conexión cultural con el béisbol, un deporte que reina en países como República Dominicana y México. La pasión por el equipo se consolidó con la llegada del legendario lanzador Fernando «El Toro» Valenzuela en 1981.https://c16b19d47dd5428f1afb8886131a262a.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html?n=0

Aunque el desfile concluyó, los seguidores permanecieron en las avenidas para saborear el momento. Las banderas ondeaban y las cámaras capturaban el recuerdo mientras el equipo se trasladaba al estadio para continuar la celebración.

«Nos vemos el año que viene, mismo día, misma hora», gritó un fanático, arrancando risas y aplausos de una multitud que sueña con un tricampeonato histórico.

Los Dodgers se coronaron campeones de la Serie Mundial 2025 tras vencer 4-3 a los Azulejos de Toronto en una reñida serie que se definió en el séptimo juego.