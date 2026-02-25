Santo Domingo, D.N. – La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), a través de la Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI), dio apertura a la tercera edición del Curso Especializado en propiedad industrial, con el propósito de impulsar la innovación y contribuir al conocimiento sobre protección de marcas, patentes y derechos de autor.

El programa formativo está dirigido a abogados y estudiantes de derecho, brindándoles los conocimientos fundamentales y principios generales relacionados con la propiedad industrial.

El director general de la ONAPI, Dr. Salvador Ramos, destacó la importancia de adquirir conocimientos sobre propiedad industrial, afirmando que inclinarse a la investigación y obtener conocimientos es útil para un buen desarrollo económico del país.

Durante la apertura, se llevó a cabo la conferencia titulada “Propiedad industrial como activo estratégico: impacto en los negocios y el rol del abogado en la creación de valor”, impartida por la especialista en derecho de la competencia y propiedad intelectual, Sharin Pablo de Roca, quien valoró la iniciativa de este programa de capacitación por parte de la ONAPI.

La encargada de la ANPI, Narcis Tejada, manifestó que este programa de capacitación en propiedad industrial responde a una demanda del mercado laboral, formando profesionales capaces de comprender la propiedad industrial no sólo desde una perspectiva jurídica, sino también económica y empresarial.

La ONAPI, a través de la ANPI, continúa fortaleciendo su posición como referente en la formación profesional en propiedad industrial, con el fin de promover el desarrollo económico basado en el conocimiento y la creatividad.