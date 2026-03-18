Santo Domingo. – La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) obtuvo la certificación de la Norma Organización Internacional de Normalización (ISO) 9001:2015 de AENOR Dominicana, con un alcance ampliado para su proceso de gestión en apelaciones, con el propósito de brindar servicios de alta calidad, transparentes y en constante mejora al público y al sector productivo.

AENOR certificó a la ONAPI en disposición de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001-2015 por las funciones de procesamiento y desarrollo de las solicitudes de concesión, registro, mantenimiento, vigencia, recurso y acciones legales relativas a patentes de invención, modelos de utilidad, diseño industrial, signos distintivos y apelaciones.

Se trató de un alcance extendido que demuestra los procedimientos estandarizados y eficientes de ONAPI para la gestión de apelaciones, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, por lo tanto, fortalece la seguridad jurídica y la confianza de los usuarios en el sistema de propiedad industrial.

El director general de ONAPI, doctor Salvador Ramos, expresó que este logro es el resultado del trabajo constante y comprometido de un equipo de profesionales que día a día aporta su dedicación para favorecer a la institución y que el sistema de gestión de calidad continúa evolucionando.

También manifestó que esto representa un avance importante para garantizar mayor eficiencia, trazabilidad y confianza de los mecanismos institucionales que respaldan las decisiones.

La certificación ISO 9001:2015 es una norma internacional diseñada para verificar la eficacia del sistema de gestión de calidad de una organización. Para ONAPI, esta certificación externa refleja la eficacia de sus procesos internos y su compromiso con la satisfacción de los usuarios.

La encargada del departamento de Gestión de la Calidad de ONAPI, Elian Beato, dijo que esto es el resultado de la dedicación y el compromiso de los dueños de procesos y todos los colaboradores de la ONAPI, también agradeció a AENOR por su acompañamiento, además reiteró que seguirán mejorando continuamente en beneficio de la ciudadanía.

También el director de AENOR Dominicana, Ariel Espejo, agregó que la gestión de la calidad es la herramienta que va a permitir elevar la confianza de las instituciones dominicanas tanto del sector público como del privado, explicó que cada vez que se dan esos pasos eso permite que la República Dominicana sea capaz de elevar su confianza y que esta certificación le permite a ONAPI identificar debilidades para procurar la mejora continua.

El consultor jurídico de la ONAPI, Ángel Veras, expresó que con este alcance de apelación le permitirá a la dirección jurídica junto a la Academia Nacional de la Propiedad Industrial (ANPI), evitar cualquier tipo de mora y cumplir de forma satisfactoria con los planes de trabajo que han realizado en la entidad para el bien de los ciudadanos y del país.

Con este nuevo logro, la entidad continuará fortaleciendo su labor como institución esencial para el desarrollo de la innovación, así como también la protección de la propiedad intelectual y mejora de la competitividad del país.