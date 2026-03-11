Santo Domingo. – Los hombres condenados por feminicidio presentan alteraciones neurológicas y dificultades en el control de impulsos y la regulación emocional, según reveló un estudio científico realizado por investigadores de Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT), la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Fundación Manantial de Vida.

Dichos hallazgos podrían contribuir a fortalecer estrategias de prevención de la violencia de género desde la salud mental.

La investigación, titulada “Marcadores neurológicos y neuropsicológicos de feminicidas: una investigación con Resonancia Magnética Funcional”, identificó menor densidad de materia gris en regiones del cerebro asociadas al control del comportamiento y las emociones, así como alteraciones en la conectividad de la amígdala, estructura clave en el procesamiento del miedo y las respuestas emocionales.

El estudio fue desarrollado con la colaboración del Centro Conductual para Hombres, la Dirección Nacional de Prisiones y la Fundación EgeDonBosco, y estuvo a cargo de los especialistas Jorge Morillo, Peater Stoeter, Ruthbelkis Suazo, Jairo Oviedo, Tatiana González, Emilio Mota y Rea Rodríguez‑Raecke.

Dificultades para controlar impulsos y emociones

De acuerdo con los resultados, los hombres que cometieron feminicidio mostraron problemas para regular su conducta en situaciones emocionales intensas, además de dificultades en el control de impulsos y patrones de pensamiento rígidos.

Los investigadores también identificaron tendencias hacia la autocrítica, inseguridad y dificultades para gestionar emociones, aspectos que, según el estudio, podrían influir en la forma en que estas personas reaccionan ante conflictos o situaciones de estrés emocional.

Comparación con otros grupos de hombres

Para comprender mejor el fenómeno, los científicos compararon tres grupos de participantes: hombres condenados por feminicidio, hombres remitidos al Centro Conductual para Hombres por violencia contra sus parejas y un grupo control sin historial de violencia.

A todos se les realizaron resonancias magnéticas estructurales y funcionales, así como evaluaciones neuropsicológicas y psicológicas, con el objetivo de analizar diferencias en la estructura cerebral, la respuesta a estímulos emocionales y el funcionamiento cognitivo y conductual.

Factores sociales identificados

Además de las diferencias neurológicas y psicológicas, el estudio identificó factores sociofamiliares recurrentes entre los participantes condenados por feminicidio, entre ellos niveles educativos más bajos y ausencia o distancia de la figura paterna durante la infancia.

Aporte a la prevención de la violencia de género

Los investigadores indicaron que el feminicidio es un fenómeno que generalmente se aborda desde el ámbito legal, pero que su prevención también requiere estrategias desde la salud mental.

El estudio surge en respuesta a la magnitud del problema en el país. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística, entre 2020 y 2024 se registraron 348 muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. En 2025 se reportaron 49 casos adicionales, mientras que para enero de 2026 ya se habían documentado alrededor de seis feminicidios.

Los autores señalaron que los hallazgos buscan contribuir al desarrollo de modelos científicos que permitan mejorar la evaluación de riesgo, la detección temprana y las intervenciones preventivas, integrando la neurociencia y la salud mental en las estrategias para enfrentar la violencia de género.