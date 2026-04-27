Mujeres que Inspiran impulsa el liderazgo femenino a través del deporte

El Torneo Amistoso de sóftbol femenino fue todo un éxito y se convirtió en una verdadera fiesta comunitaria, la actividad fue organizada por la plataforma “Mujeres que Inspiran”, en conjunto con la reconocida líder comunitaria y empresaria Judy Santos, quienes lograron reunir a decenas de personas en un ambiente lleno de energía positiva.

El evento se llevó a cabo en Filadelfia, Pensilvania, y sirvió como punto de encuentro para familias y miembros de la comunidad dominicana que residen en la zona. Más allá del deporte, la jornada tuvo como objetivo principal fortalecer la unión entre los presentes, celebrar sus raíces y compartir en un espacio sano y divertido, bajo el lema: “Evento familiar, disfruta, apoya y diviértete”.

En el torneo participaron los equipos femeninos The Storm y Power Queens, integrados por mujeres emprendedoras que, además de destacarse en sus áreas profesionales, demostraron su talento en el terreno de juego. La competencia estuvo cargada de emoción, compañerismo y una sana rivalidad que mantuvo al público animado en todo momento.

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Este tipo de iniciativas refuerza el compromiso de crear espacios donde la mujer pueda desarrollarse, conectar con otras líderes y proyectar su talento en distintos ámbitos, no solo en el deporte, sino también en el emprendimiento y el trabajo comunitario.

Durante el evento, la líder comunitaria en Pensilvania, Tomasina Sosa, destacó la importancia de este tipo de encuentros, resaltando que ya se han convertido en una plataforma clave para la integración y el fortalecimiento del liderazgo femenino dentro de la comunidad. Además, tuvo una participación sobresaliente en el montículo, representando al equipo Mujeres que Inspiran.

Sosa también expresó que, aunque su equipo resultó ganador, lo más valioso de la jornada fue el espíritu deportivo, la unión y el compañerismo que se vivió entre todas las participantes.

Asimismo, añadió que este tipo de eventos no solo fortalecen los lazos comunitarios, sino que también resaltan el papel fundamental de la mujer como agente de cambio y motor de desarrollo en la sociedad.