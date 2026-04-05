Santo Domingo.– Al menos ocho personas han fallecido durante el período de Semana Santa, según el boletín número 3 del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), dado a conocer este domingo.

El director del COE, Juan Manuel Méndez, informó que en las últimas 24 horas se ha reportado una muerte y 70 accidentes de tránsito, de los cuales la mayoría involucran motocicletas.

Méndez agregó que la muerte del último boletín se suma a las siete reportadas la víspera durante el período de la Semana Mayor.

Agregó que será este lunes cuando el COE y la Defensa Civil darán a conocer los reportes finales sobre el operativo Semana Santa 2026.

Asimismo, el funcionario exhortó a la población a no visitar ríos y arroyos, a fin de evitar accidentes como el ocurrido en San José de Ocoa, donde el río Nizao registró una crecida repentina, arrastrando a varios vehículos.