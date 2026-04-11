Santo Domingo.– El desalojo ejecutado en los terrenos donde opera Teleofertas, en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, reavivó una disputa legal de larga data por uno de los puntos comerciales más estratégicos del Distrito Nacional.

El operativo, realizado con amplio despliegue policial, ha generado versiones encontradas sobre su legalidad. Mientras las autoridades sostienen que responde a una orden judicial vinculada a la ocupación irregular de los terrenos, los propietarios del establecimiento aseguran que se trata de una acción ilegal y violatoria del debido proceso.

Según la parte oficial, el desalojo estaría respaldado por decisiones judiciales previas que reconocen derechos sobre el inmueble en litigio, en un conflicto que se extiende por más de tres décadas. Sin embargo, los dueños del negocio denuncian que no fueron debidamente notificados y que la ejecución se realizó sin agotar los procedimientos legales correspondientes.

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El caso involucra el histórico proyecto Teleofertas, fundado por el empresario Johnny Marte, considerado pionero de las ventas por televisión en la República Dominicana y convertido con los años en un complejo comercial con múltiples negocios.

La intervención impacta directamente una zona de alta actividad económica, donde operan decenas de comercios y que constituye uno de los ejes más transitados de la capital.

Más allá del conflicto puntual, el caso pone sobre la mesa el debate sobre la seguridad jurídica, el manejo de litigios de larga duración y el valor del suelo en áreas urbanas clave del país.

Según la parte accionante, ya hubo una decisión definitiva que cierra el proceso, pero ambas partes mantienen posiciones firmes sobre la titularidad y el uso de los terrenos.