Familiares del destacado comunicador, empresario y creador de Tele Ofertas, Jhony Marte (fallecido en 2023), denunciaron este sábado la ejecución de un desalojo que califican como irregular en los terrenos ubicados en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, donde operó por décadas Tele Ofertas, considerado el primer programa de ventas por televisión en la República Dominicana.

De acuerdo con los denunciantes, el operativo incluye el cierre de un amplio tramo de la avenida Máximo Gómez, desde la 27 de Febrero hasta la John F. Kennedy, así como la presencia de más de 1,000 agentes policiales y militares.

Sostienen que la acción se realizó sin una notificación efectiva ni el respeto a las garantías del debido proceso, pese a la existencia de un acto de alguacil fechado el 2 de febrero de 2026.

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Desalojo

Los familiares indicaron que las autoridades habrían ejecutado la medida sin agotar los procedimientos legales correspondientes, ingresando al lugar mediante el uso de la fuerza en un espacio que, además de su valor comercial, constituye un referente histórico del emprendimiento dominicano.

Los familiares hicieron un llamado a las autoridades competentes a dar seguimiento al caso y velar por el respeto a la seguridad jurídica.