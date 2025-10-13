La Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Peravia condenó al pelotero de Grandes Ligas Vladimir Guerrero Jr. al pago de RD$25,352,970 por concepto de trabajos realizados a favor de la razón social Rose Art Deco, SRL, debidamente representada por su gerente Rosa María de la Cruz.

La disposición está contenida en la sentencia civil número 538-2025-SCIV-00604, emitida el 18 de septiembre de 2025.

La demanda en cobro de pesos fue interpuesta por Rose Art Deco, SRL, a través de sus abogados Manuel Olivero Rodríguez y Fernando Gutiérrez Figuereo, porque Guerrero Jr. se negó a pagar los trabajos contratados para su villa vacacional en el municipio de Nizao, provincia Peravia.

Ante la negativa del jugador, éste interpuso una querella por trabajo pagado y no realizado, en contra de Rose Art Deco, SRL y sus representantes. Sin embargo, el tribunal de primera instancia descargó de toda responsabilidad penal a la empresa, decisión que fue confirmada por la Corte de Apelación de San Cristóbal.

La señora Rosa María de la Cruz manifestó su satisfacción por la decisión judicial que reconoció el cumplimiento y esfuerzo de su empresa en la ejecución del proyecto contratado por Guerrero Jr.

“Hoy me siento tranquila porque el Tribunal reconoció que el señor Vladimir Guerrero Jr. jugó con nuestro trabajo, sudor y esfuerzo, utilizando como mecanismo para no pagarnos la presentación de una querella penal, saliendo nosotros descargados. Ahora esperamos que el señor Guerrero pague la suma establecida por el tribunal y que aún nos adeuda”, declaró.