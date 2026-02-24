Organizaciones de Manzanillo crean frente común en defensa ambiental

MANZANILLO, MONTECRISTI.– Más de 17 organizaciones territoriales del municipio Pepillo Salcedo anunciaron la constitución del Consejo de Organizaciones para el Resarcimiento Socioambiental y Productivo, una plataforma creada para articular de manera integral las demandas y propuestas de la comunidad.

Articulación territorial

Frank Valenzuela, coordinador de la entidad, explicó que el Consejo surge tras un proceso de integración entre los bloques ambiental, productivo, social, institucional, de gobernanza, patrimonio y conectividad, consolidando así una estructura amplia de representación municipal.

Detalló que las asociaciones de pescadores, apicultores, ecoturismo y el Clúster Turístico lideran los bloques ambiental y productivo. También participan las iglesias católica, misionera y adventista en el bloque social; la Sala Capitular del Ayuntamiento en el ámbito institucional y de gobernanza; los sindicatos portuarios, de transporte y motoconcho en el bloque de conectividad; así como la filial municipal de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Federación de Juntas de Vecinos, la Unión para el Desarrollo de Copey, el Consejo para el Desarrollo de Manzanillo (COPADEMA) y el Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER), entre otras entidades vinculadas al patrimonio y la articulación territorial.

Dirección y representación

Durante la asamblea constitutiva fue escogida la directiva del Consejo, encabezada por Frank Valenzuela como coordinador general, Hicial Blanco como vicepresidente, Rosa Inés Carrasco como secretaria y Rosario Cabreja como tesorera. También integran la estructura Giobanny Felipe Valdez, representante de la Unión para el Desarrollo de Copey; Kelvin González, del bloque productivo; y Helvio Bejarán como asesor estratégico.

La nueva dirección tendrá el mandato de conducir el proceso bajo una visión territorial integral y representar de manera unificada al municipio ante instancias nacionales e internacionales.

Trayectoria y postura institucional

Las organizaciones que conforman el Consejo han participado en la creación del Consejo de Desarrollo Municipal, la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, el Plan Maestro de Manzanillo, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) y la línea base del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS).

Desde esa experiencia, el Consejo expresó su respaldo al desarrollo portuario y energético de la zona, aunque subrayó que los efectos de estos proyectos deben analizarse de forma integral y no fragmentada, debido a su carácter territorial y acumulativo. En ese contexto, consideró que el espacio institucional abierto con el MICI representa el marco técnico adecuado para una evaluación estructural y proporcional del caso.