Línea 2C del Metro de Santo Domingo entra en operación

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader dejó inaugurado la tarde del martes la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que operará desde la entrada de Los Alcarrizos hasta la estación María Montez, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte.

La obra, con una extensión de 7.3 kilómetros, fue construida a un costo superior a 506 millones de dólares, según informó la Presidencia de la República.

Se estima que la nueva línea movilizará alrededor de 150 mil pasajeros diarios y permanecerá en período de prueba hasta la Semana Santa, de acuerdo con el informe oficial.

«Hoy Los Alcarrizos se conecta definitivamente con el corazón de la ciudad», exclamó el presidente Luis Abinader.

El mandatario aseguró que “con esta obra, los usuarios reducirán hasta un 60 % en gastos de transporte”.

“Con esta y otras obras, nuestra gestión habrá incorporado 38 kilómetros adicionales al sistema de transporte masivo del país, duplicando la cobertura existente y transformando estructuralmente la forma en que nos desplazamos”, expresó.

Durante el período de prueba, la Línea 2C operará cuatro horas de lunes a viernes, de 6:00 a 10:00 de la mañana y de 6:00 a 10:00 de la noche.

En su discurso el presidente Luis Abinader destacó que con la Línea «C del Metro, Los Alcarrizos se conecta definitivamente con el corazón de la ciudad.Foto Alexis Menegro.

Los sábados funcionará de 6:00 a 10:00 de la mañana y de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde; mientras que los domingos y días feriados operará de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Se trata de una obra que ha sido criticada por grupos opositores, quienes alegan supuestos fallos de construcción en algunos tramos de la vía férrea.

Los Alcarrizos es un municipio de la provincia Santo Domingo, con una población superior a 100 mil habitantes. Está ubicado a unos 15 kilómetros de la capital, Santo Domingo.