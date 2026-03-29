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La Policía busca a Víctor González por presunta violación y asesinato de Yulenny Frías

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La Policía busca a Víctor González por presunta violación y asesinato de Yulenny Frías

Víctor González Martínez

Santo Domingo.-La Policía Nacional emitió una orden de búsqueda contra Víctor González Martínez, de 31 años, acusado de la presunta violación sexual y homicidio de una mujer en Sabana Iglesia, Santiago, un caso que ha generado consternación en la comunidad.

De acuerdo con el informe oficial, González Martínez es señalado como el presunto responsable de la muerte de Yulenny Carolina Frías León, de 30 años, a quien habría agredido sexualmente, asesinado y posteriormente incendiado la vivienda donde residía la noche del sábado.

En un comunicado, la Policía indicó que el imputado es activamente buscado por las autoridades.

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Exhortó a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que permita dar con su paradero, comunicándose con la Dirección Central de Investigaciones (DICRIM) al 809-682-2151, extensiones 2456, 2435, 2437 y 2441, o al destacamento policial más cercano.

TEMAS: #Abuso sexual#Homicidio#Policía#Víctor González Martínez#Violencia#Yulenny Carolina Frías León
El Nacional

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