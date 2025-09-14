Los Ángeles, EE. UU. – Con apenas 15 años, el joven actor Owen Cooper hizo historia en la industria del entretenimiento al convertirse en el actor más joven en recibir un premio Emmy, al ganar en la categoría Mejor Actor de Reparto por su destacada interpretación en la aclamada miniserie de Netflix Adolescencia.

La producción, que se ha posicionado como uno de los mayores éxitos del año, acumuló más de 140 millones de visualizaciones durante sus primeros tres meses en la plataforma. La trama gira en torno a un adolescente de 13 años acusado de ser el principal sospechoso del asesinato de una compañera de clases, una historia que ha capturado la atención global por su intensidad emocional y su crítica al sistema judicial juvenil.

La actuación de Owen Cooper ha sido ampliamente elogiada por la crítica, considerándolo una de las revelaciones más prometedoras de la nueva generación de actores. Su interpretación compleja y madura en un papel tan demandante le valió no solo el reconocimiento del público, sino también el máximo galardón de la televisión.

La ceremonia de los Emmy Awards también marcó un hito para el director Philip Barantini, quien obtuvo el Emmy a Mejor Dirección en una Miniserie o Serie Limitada, también por Adolescencia. Su enfoque narrativo y visual fue clave para el éxito de la serie, consolidando la producción como una de las más galardonadas del año.

Con estos reconocimientos, Adolescencia se reafirma como una serie icónica de la temporada, y Owen Cooper se proyecta como una figura clave en el futuro del cine y la televisión.