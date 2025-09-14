Santo Domingo, R.D. – La comunicadora Larimar Fiallo anunció este fin de semana que está embarazada por segunda vez, una noticia que ha generado una ola de reacciones positivas entre sus seguidores en redes sociales.

La también influencer compartió la noticia con una publicación en su cuenta oficial, donde escribió:

«Adivinen quién puede usar estos parqueos (para embarazadas) por 9 meses», acompañando el mensaje con una fotografía que rápidamente se llenó de mensajes de felicitación y cariño.

El anuncio se produce a tan solo dos meses de haberse casado y mudado a Punta Cana, lo que marca una nueva etapa en la vida personal y familiar de la también hija de la ex Miss Universo Dominicana, Consuelo Loughery.

La publicación ya ha acumulado cientos de comentarios y reacciones, consolidando a Fiallo como una de las figuras públicas dominicanas con mayor conexión emocional con su audiencia.

Este será el segundo hijo para Larimar Fiallo, quien ha sabido equilibrar su vida entre el ámbito familiar, el derecho, los medios de comunicación y las redes sociales, donde mantiene una comunidad activa que sigue de cerca cada etapa de su vida.