Países del Caribe superan a RD en emisión de alertas meteorológicas

Santo Domingo.- Aunque la República Dominicana ha fortalecido en los últimos años su sistema de alertas ante fenómenos atmosféricos, países del Caribe como Puerto Rico, Jamaica y Cuba muestran avances significativos en tecnología, rapidez y alcance al momento de advertir a la población.

En territorio dominicano, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) es el encargado de emitir los pronósticos, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencias traduce estas informaciones en niveles de alerta: verde, amarilla y roja, estas sirven para orientar a la ciudadanía.

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Sin embargo, expertos señalan que otros países de la región han logrado sistemas más eficientes, especialmente en la forma en que las alertas llegan directamente a la población.

Alertas directas al celular marcan la diferencia

En el caso de Puerto Rico, el Servicio Nacional de Meteorología utiliza el sistema de Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA), que envía notificaciones automáticas a todos los teléfonos móviles dentro de una zona de riesgo, sin necesidad de aplicaciones o conexión a internet.

Este mecanismo permite que la población reciba advertencias en tiempo real, una ventaja significativa frente a República Dominicana, donde la difusión depende en gran medida de redes sociales, medios tradicionales y plataformas digitales.

La imagen es de referencia, no son datos actuales.

Mayor rapidez y automatización

En países como Bahamas y Jamaica, las alertas se generan de manera más automatizada, reduciendo el tiempo entre la detección de un fenómeno y la notificación al público.

El Meteorological Service of Jamaica, por ejemplo, combina modelos meteorológicos con sistemas de mensajería directa, lo que permite emitir avisos casi inmediatos ante eventos como vaguadas, tormentas o inundaciones.

Tecnología y precisión geográfica

Otra de las ventajas identificadas es la capacidad de emitir alertas más específicas por zonas geográficas. En varios territorios del Caribe, los sistemas permiten segmentar áreas de riesgo con mayor precisión, evitando alertas generalizadas.

En contraste, en República Dominicana las advertencias suelen abarcar provincias completas, lo que puede reducir la percepción de riesgo en comunidades no directamente afectadas.

Cultura de prevención y respuesta

Cuba también destaca en la región por su enfoque en la prevención. A través del Instituto de Meteorología de Cuba, el país implementa un sistema escalonado de fases que facilita la toma de decisiones anticipadas, incluyendo evacuaciones organizadas antes de que los fenómenos impacten.

Este modelo ha contribuido a una mayor conciencia ciudadana y una respuesta más efectiva ante eventos climáticos.

Retos para República Dominicana

Aunque el sistema dominicano ha mostrado avances, especialistas consideran que el país enfrenta desafíos importantes, entre ellos:

La implementación de alertas masivas directas al celular

Mayor automatización en la emisión de avisos

Uso de tecnologías geolocalizadas

Fortalecimiento de la cultura de prevención

Un sistema en evolución

A pesar de estas diferencias, el modelo dominicano continúa evolucionando. El sistema de alertas del COE es valorado por su claridad y facilidad de comprensión, lo que ha permitido mejorar la comunicación del riesgo en situaciones de emergencia.

No obstante, el contexto regional evidencia la necesidad de seguir modernizando las herramientas tecnológicas y los mecanismos de difusión, en un escenario donde los fenómenos atmosféricos son cada vez más frecuentes e intensos.